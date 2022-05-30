https://tr.sputniknews.com/20220530/-deniz-poyrazin-babasi-hakim-karsisinda-gerillalardan-bahsetmedim-1056828455.html

Deniz Poyraz'ın babası hakim karşısında: 'Gerillalardan bahsetmedim'

Deniz Poyraz'ın babası hakim karşısında: 'Gerillalardan bahsetmedim'

HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürülen Deniz Poyraz'ın babası Abdulillah Poyraz, 'Basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T23:12+0300

2022-05-30T23:12+0300

2022-05-30T23:12+0300

türkiye

hdp

deniz poyraz

abdulillah poyraz

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Binası’na geçen yıl düzenlenen saldırıda öldürülen Deniz Poyraz’ın babası Abdülilah Poyraz "örgüt propagandası yaptığı" gerekçesiyle 4 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hâkim karşısına çıktı. Saldırıdan birkaç gün sonra verdiği röportaj nedeniyle yargılanan Poyraz, suçlamaları reddederek, "Gerillalardan bahsetmedim. Başkaları tarafından ifadelerime ekleme yapıldıysa bilemem" dedi.Geçen yıl 17 Haziran'da HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı 27 yaşındaki Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne çalışan Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdü. Silah sesleri ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin çalışması ile Gencer, yakalanarak gözaltına alındı. Onur Gencer, daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Poyraz'ın babasına soruşturmaGencer'in 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından yargılanmasına devam edilirken, olaydan birkaç gün sonra verdiği röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle öldürülen Poyraz'ın babası Abdulillah Poyraz hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Poyraz hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 4 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.'Röportajı net hatırlamıyorum'Tutuksuz yargılanan Poyraz, bugün hâkim karşısına çıktı. 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 1. duruşmaya Poyraz'ın yanı sıra avukatları katıldı. Türkçe bilmeyen Poyraz, tercümanla ifade verdi. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Poyraz, "Söz konusu röportaj, kızım Deniz Poyraz'ın öldürülmesi üzerineydi. Irkçı ve faşist birisi, benim kızımı değil de başka bir kadını öldürse yine aynı açıklamaları yapardım. Acımız çok tazeydi. Nasıl bir röportaj yaptığımı da net olarak hatırlamıyorum" dedi.Avukatlardan beraat talebiMahkeme başkanının röportajda geçen 'lider' ve 'Lokman Birlik' ifadeleri hakkındaki sorusuna Poyraz, "Liderden kastım HDP il başkanıdır. Lokman Birlik'i tanımıyorum" cevabını verdi. Mahkeme başkanının röportajda geçen 'dağdakilerin yardımı' ve 'gerilla' ifadeleri sorusunu da cevaplayan Poyraz, "Böyle bir şey söylemedim. Herhangi bir etnik kökeni işaret etmedim. Genel anlamda 'herkesin başı sağ olsun' dedim. Gerillalardan bahsetmedim. Başkaları tarafından ifademe ekleme yapıldıysa, bilemem. Barıştan yanayız. Kürtlerin ve Türklerin annelerinin ağlamasını istemeyiz" diye konuştu. Poyraz'ın ardından söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep etti.Savcı, cezalandırılması talep ettiKonuşmaların ardından iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyledi. Savcı, sanığın verdiği röportajın sosyal medyada paylaşılması üzerine “örgüt propagandası yapmak' suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları, mütalaaya savunma için süre talebinde bulundu.Avukatların süre talebini kabul eden heyet, duruşmayı 23 Haziran'a erteledi.

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hdp, deniz poyraz, abdulillah poyraz