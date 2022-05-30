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20 yaşındaki Tekvando Milli Takım sporcusu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
20 yaşındaki Tekvando Milli Takım sporcusu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren 20 yaşındaki Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan yaşamını yitirdi 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T23:23+0300
2022-05-30T23:23+0300
spor
tekvando
şanlıurfa
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Şanlıurfa'da kalp krizi geçiren 20 yaşındaki Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan hayatını kaybetti.Milli Takım ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor'da forma giyen Osman Kaplan, arkadaşlarıyla dolaştığı sırada fenalaştı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kaplan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Kaplan'ın cenazesi, yarın yapılacak törenin ardından Şanlıurfa'da defnedilecek.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, "Uluslararası müsabakalarda ülkemizi ve şehrimizi birçok kez başarıyla temsil eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Taekwondo Milli Sporcumuz Osman Kaplan'ın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Sporcumuza Allah’tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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tekvando, şanlıurfa, osman kaplan

20 yaşındaki Tekvando Milli Takım sporcusu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

23:23 30.05.2022
© İHA / BEKİR ŞEYHANLIŞanlıurfa'da kalp krizi geçiren 20 yaşındaki Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da kalp krizi geçiren 20 yaşındaki Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI
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Kalp krizi geçiren 20 yaşındaki Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'da kalp krizi geçiren 20 yaşındaki Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan hayatını kaybetti.
Milli Takım ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor'da forma giyen Osman Kaplan, arkadaşlarıyla dolaştığı sırada fenalaştı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kaplan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Kaplan'ın cenazesi, yarın yapılacak törenin ardından Şanlıurfa'da defnedilecek.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, "Uluslararası müsabakalarda ülkemizi ve şehrimizi birçok kez başarıyla temsil eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Taekwondo Milli Sporcumuz Osman Kaplan'ın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Sporcumuza Allah’tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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