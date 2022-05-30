Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220530/abd-ve-kanadada-hepatit-a-endisesiyle-cilekler-toplatiliyor-1056803002.html
ABD ve Kanada'da Hepatit A endişesiyle çilekler toplatılıyor
ABD ve Kanada'da Hepatit A endişesiyle çilekler toplatılıyor
ABD ve Kanada'daki sağlık yetkilileri, Hepatit A vakalarıyla bağlantılı olduğu sanılan çilekler hakkında toplatma kararı verdi, vatandaşlardan da belli süre... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T11:25+0300
2022-05-30T11:25+0300
çilek
dünya
hepatit a
abd
kanada
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056803033_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bcf7a3212fa86a4c642195fbdeb00d67.jpg
Sağlık yetkilileri, birçok bölgedeki Hepatit A salgınıyla bağlantılı olduğunu düşündükleri ve ABD ile Kanada'da ana zincir marketlerde satılan iki markaya ait çileklerin toplatılmasına karar verdi. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) vatandaş ve restoran gibi işyerlerine mart ve nisan aylarında satın aldıkları FreshKampo ve HEB marka çilekleri kullanmamaları çağrısı yaptı. FDA açıklamasında, "5 Mart- 25 Nisan arası alınan ve sonradan tüketilmek üzere dondurucuya atılanlar çilekler yenmemeli" ifadesi kullanıldı. ABD'de en az 17 kişide Hepatit A görüldü, 12'si hastaneye kaldırıldı. Kanada'da 10 vaka ve 4 hastaneye yatış kayıtlara geçti.Hepatit A nedir? İlgili virüsün (HAV) karaciğerde yaptığı akut iltihabi bir hastalık olarak tanımlanan Hepatit A; Hepatit B ve C'nin aksine kronikleşme özelliği taşımıyor, altı aydan uzun sürmüyor ve karaciğer kanserine neden olmuyor. Bazı durumlarda hastaneye yatışı gerektirebilen Hepatit A'yı, hastaların büyük bölümü farkında olmaksızın ayakta geçiriyor. Bazı durumlarda ölümcül de olabilen hastalık, özellikle ileri yaşlarda çocukluk yaşından 5-10 kat daha fazla ölüme yol açabiliyor.
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056803033_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_fdfa06a3c7ca999d8e84a89af1f9acc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çilek, hepatit a, abd, kanada

ABD ve Kanada'da Hepatit A endişesiyle çilekler toplatılıyor

11:25 30.05.2022
© Sputnik / Артур Лебедев / Fotoğraf bankasına girÇilek
Çilek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© Sputnik / Артур Лебедев
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
ABD ve Kanada'daki sağlık yetkilileri, Hepatit A vakalarıyla bağlantılı olduğu sanılan çilekler hakkında toplatma kararı verdi, vatandaşlardan da belli süre aralığında alınmış çilekleri yememelerini istedi.
Sağlık yetkilileri, birçok bölgedeki Hepatit A salgınıyla bağlantılı olduğunu düşündükleri ve ABD ile Kanada'da ana zincir marketlerde satılan iki markaya ait çileklerin toplatılmasına karar verdi.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) vatandaş ve restoran gibi işyerlerine mart ve nisan aylarında satın aldıkları FreshKampo ve HEB marka çilekleri kullanmamaları çağrısı yaptı. FDA açıklamasında, "5 Mart- 25 Nisan arası alınan ve sonradan tüketilmek üzere dondurucuya atılanlar çilekler yenmemeli" ifadesi kullanıldı.
ABD'de en az 17 kişide Hepatit A görüldü, 12'si hastaneye kaldırıldı. Kanada'da 10 vaka ve 4 hastaneye yatış kayıtlara geçti.

Hepatit A nedir?

İlgili virüsün (HAV) karaciğerde yaptığı akut iltihabi bir hastalık olarak tanımlanan Hepatit A; Hepatit B ve C'nin aksine kronikleşme özelliği taşımıyor, altı aydan uzun sürmüyor ve karaciğer kanserine neden olmuyor.
Bazı durumlarda hastaneye yatışı gerektirebilen Hepatit A'yı, hastaların büyük bölümü farkında olmaksızın ayakta geçiriyor. Bazı durumlarda ölümcül de olabilen hastalık, özellikle ileri yaşlarda çocukluk yaşından 5-10 kat daha fazla ölüme yol açabiliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала