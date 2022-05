https://tr.sputniknews.com/20220530/anadolu-efes-ile-galatasaray-arasinda-koltuk-krizi-ergin-atamandan-baskan-elmasa-ozur-1056813332.html

Anadolu Efes ile Galatasaray arasında 'koltuk' krizi: Ergin Ataman'dan Burak Elmas'a özür

Anadolu Efes ile Galatasaray arasında 'koltuk' krizi: Ergin Ataman'dan Burak Elmas'a özür

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Nef ile dün oynadıkları karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ataman, Burak Elmas... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T15:23+0300

2022-05-30T15:23+0300

2022-05-30T15:28+0300

galatasaray

spor

anadolu efes

burak elmas

ergin ataman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056813307_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_e2bf488f177fc0ddb22faf8f2a6cf82c.jpg

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi ikinci maçında dün Anadolu Efes, kendi sahasında Galatasaray Nef'i konuk ederken, maç sırasında Galatasaray Başkanı Burak Elmas maçı terk etmiş, Galatasaraylı taraftarların bir bölümü ise salondan çıkartılmıştı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bu konularla ilgili bir açıklama yaptı.‘Haberim olsa ailemi kaldırır Burak Elmas ve ailesini oturturum’Burak Elmas'ın salonu terk etmesiyle ilgili görüş bildiren Ataman, şunları kaydetti:‘Galatasaraylı taraftarların çıkartılması konusu ise tamamen bizim dışımızda’Galatasaraylı taraftarların salondan çıkartılması konusuna değinen Ergin Ataman, şöyle konuştu:‘Galatasaray taraftarı her bulunduğu ortamda geçmişte ve bugün en ağır atmosferi yaratmıştır’"Bu yaratılan yaygara ile ne yapılmaya çalışıldığını anlamıyorum" diyen deneyimli çalıştırıcı, şöyle devam etti:‘Bizler dostuz ve aile içinde her sorunu çözecek sevgi bağımız kimse tarafından kopartılamaz’Başkan Burak Elmas'ın salonu terk etmesi konusuna bir kez daha değinen Ataman, "Ayrıca değerli başkanımız keşke bu duyarlılığı, ocak ayında HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın programına çıktığında, başta kendisini ve mevkisini, Biz Galatasaray taraftarlarını rencide eden tanıtıma da tepki gösterip programı terk edip aynı hassasiyeti gösterebilseydi. Yine de kendisine karşı dün bazı görevlilerin anında çözüm üretememeleri nedeniyle bir yanlış yapıldıysa, ben Efes takımının başantrenörü olarak özür diliyorum. Bizler dostuz ve aile içinde her sorunu çözecek sevgi bağımız kimse tarafından kopartılamaz. Avrupa şampiyonluğu yolunda bize gönülden destek veren tüm Galatasaray camiasına ve büyük Galatasaray taraftarlarına da bir kez daha teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, anadolu efes, burak elmas, ergin ataman