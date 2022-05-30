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Ankara’da şimşekler geceyi aydınlattı
Ankara’da şimşekler geceyi aydınlattı
Ankara'da gündüz etkili olan sıcak hava gece geç saatlerde sağanak yağışa yerini bırakırken, gökyüzünü aydınlatan şimşekler Ankaralılar tarafından kaydedildi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
ankara
şimşek
gece
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Ankara'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Kentte gün boyu etkili olan sıcak hava, gece yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Gece saatlerinden itibaren art arda şimşekler çakarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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ankara, şimşek, gece

Ankara’da şimşekler geceyi aydınlattı

02:12 30.05.2022 (güncellendi: 02:27 30.05.2022)
© İHAŞimşek Ankara
Şimşek Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© İHA
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Ankara'da gündüz etkili olan sıcak hava gece geç saatlerde sağanak yağışa yerini bırakırken, gökyüzünü aydınlatan şimşekler Ankaralılar tarafından kaydedildi.
Ankara'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.
Kentte gün boyu etkili olan sıcak hava, gece yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Gece saatlerinden itibaren art arda şimşekler çakarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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