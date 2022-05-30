https://tr.sputniknews.com/20220530/ankarada-simsekler-geceyi-aydinlatti--1056796784.html

Ankara’da şimşekler geceyi aydınlattı

Ankara’da şimşekler geceyi aydınlattı

Ankara'da gündüz etkili olan sıcak hava gece geç saatlerde sağanak yağışa yerini bırakırken, gökyüzünü aydınlatan şimşekler Ankaralılar tarafından kaydedildi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

ankara

şimşek

gece

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Ankara'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Kentte gün boyu etkili olan sıcak hava, gece yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Gece saatlerinden itibaren art arda şimşekler çakarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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ankara, şimşek, gece