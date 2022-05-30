https://tr.sputniknews.com/20220530/ankarada-simsekler-geceyi-aydinlatti--1056796784.html
Ankara’da şimşekler geceyi aydınlattı
Ankara’da şimşekler geceyi aydınlattı
Ankara'da gündüz etkili olan sıcak hava gece geç saatlerde sağanak yağışa yerini bırakırken, gökyüzünü aydınlatan şimşekler Ankaralılar tarafından kaydedildi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T02:12+0300
2022-05-30T02:12+0300
2022-05-30T02:27+0300
yaşam
ankara
şimşek
gece
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Ankara'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Kentte gün boyu etkili olan sıcak hava, gece yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Gece saatlerinden itibaren art arda şimşekler çakarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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ankara, şimşek, gece
Ankara’da şimşekler geceyi aydınlattı
02:12 30.05.2022 (güncellendi: 02:27 30.05.2022) Abone ol
Ankara'da gündüz etkili olan sıcak hava gece geç saatlerde sağanak yağışa yerini bırakırken, gökyüzünü aydınlatan şimşekler Ankaralılar tarafından kaydedildi.
Ankara'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.
Kentte gün boyu etkili olan sıcak hava, gece yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Gece saatlerinden itibaren art arda şimşekler çakarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.