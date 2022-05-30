https://tr.sputniknews.com/20220530/caretta-carettalar-bu-yil-iki-hafta-gecikti-toplam-yuva-sayisi-35-oldu-1056808231.html

Caretta carettalar bu yıl iki hafta gecikti: Toplam yuva sayısı 35 oldu

Caretta carettalar bu yıl iki hafta gecikti: Toplam yuva sayısı 35 oldu

Nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde en çok yuvalama sahasına sahip Antalya kıyılarında, bu yıl havaların... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T13:19+0300

2022-05-30T13:19+0300

2022-05-30T13:21+0300

deniz kaplumbağası

yaşam

dünya doğa koruma birliği

akdeniz

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Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler arasında kırmızı listesinde bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağaları, Akdeniz'in Türkiye kumsallarında yuva yapmaya başladı. Tüm Akdeniz'in en büyük yuvalama kumsalı konumundaki 29.5 kilometrelik Belek kumsalında da ilk yuva bu yıl, geçen yıllara göre yaklaşık iki hafta gecikmeli oluştu.23 yıldır Belek kumsalında deniz kaplumbağalarının yuvalarının tespiti, yumurtadan çıkışları, tüm bunların kayıt altına alınması ve korunması gibi faaliyetlerde bulunan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), bu yılki caretta caretta sezonunu da açtı. 300 bin yavru denize ulaştıDr. Ali Fuat Canbolat, bu yıl iki kumsalda da saha çalışmalarına 15 Mayıs itibarıyla başladıklarını açıkladı:Toplamda 55.5 kilometrelik iki kumsalda EKAD görevlileri ve gönüllülerinin saha çalışmalarına başladığını kaydeden Dr. Canbolat, “Her gün sabah 04.30 sıralarında iki kumsalda da görevlilerimiz sahile inerek, saat 11.00'e kadar yuva taraması yapıyor. Tespit edilen yuvalar numaralandırılarak, kayıt altına alınıyor. Bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle geçen yıllara göre yuva oluşumlarında yaklaşık iki haftalık gecikme yaşandı. Şu anda hem Belek hem Kızılot bölgesinde mayısın üçüncü haftası itibarıyla deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakmaya başladı" dedi.İki sahilde 50'ye yakın gönüllüyle eylül sonuna kadar saha çalışmalarının süreceğini anlatan Dr. Canbolat, “Nesli tehlike altındaki türler arasındaki caretta carettalara ilişkin her geçen yıl hem sahil bölgesindeki oteller ve diğer tesisler, hem yerleşik yaşayan vatandaşlar,kamu kurumları ve turistlerin çok daha hassas davrandığını görüyoruz. Herkeste duyarlılığın ciddi düzeyde arttığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar, Serik Belediyesi gibi kurumlar da çalışmalarımıza büyük destek veriyor" diye konuştu.İlk yuvalar 17 ve 21 Mayıs'taBelek'te alan sorumlusu olarak görev yapan Kerem Atatunç, bölgedeki ilk yuvanın 17 Mayıs günü oluştuğunu, şu ana kadar oluşan toplam yuva sayısının 35 olduğunu açıkladı. Kızılot alan sorumlusu Fatih Polat, ilk yuvanın 21 Mayıs'ta oluştuğunu, şu an toplam yuva sayısının 22'ye yükseldiğini kaydetti. 'Caretta ebesi' olarak da anılan Kerem Atatunç ve Fatih Polat, bu yıl mayıs ayı başlarının soğuk olması nedeniyle, deniz kaplumbağalarının kumsala çıkışları ve yuva oluşumlarının da yaklaşık iki hafta geciktiğini, havaların ısınmasıyla yuva oluşumlarında artış yaşanmaya başladığını dile getir

https://tr.sputniknews.com/20220427/her-3-olu-deniz-kaplumbagasindan-birinin-sindirim-sisteminden-plastik-cikiyor-1055895207.html

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deniz kaplumbağası, dünya doğa koruma birliği, akdeniz