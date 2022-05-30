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İtalya'nın NATO Temsilcisi: NATO’nun yeni stratejik konseptinde Rusya’nın statüsü değiştirilecek
İtalya'nın NATO Temsilcisi: NATO’nun yeni stratejik konseptinde Rusya’nın statüsü değiştirilecek
İtalya’nın NATO Temsilcisi Francesco Maria Talo, önümüzdeki NATO Zirvesi’nde kabul edilmesi planlanan yeni stratejik konseptinin ayrıntılarını açıkladı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T18:42+0300
2022-05-30T18:42+0300
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ANSA’ya konuşan Talo, “Önceki konseptte ‘ortak’ olarak belirlenen Rusya’nın statüsünü düzelteceğiz. Daha önce adı geçmeyen Çin'i de dahil edeceğiz. Siber güvenlik, hibrit tehditler, yeni teknolojiler ve iklim değişikliği alanlarındaki günümüz zorluklara düşünceli bir yaklaşım getireceğiz” ifadesini kullandı.İttifakın şimdi Çin'in, özellikle teknoloji alanındaki yükselişinin ‘yıkıcı sonuçlarını’ dikkate alması gerektiğini dile getiren İtalyan yetkili, “Kendine teknolojik üstünlük hedefi koyan yeni bir güçle karşı karşıyayız. Bu demokratik değil” dedi.Talo, Zirve’de Finlandiya ve İsveç’in katılımı ile Ukrayna'daki durumun da değerlendirileceğini söyledi.
rusya
çin
finlandiya
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nato, rusya, çin, finlandiya, isveç, güvenlik, italya

İtalya'nın NATO Temsilcisi: NATO’nun yeni stratejik konseptinde Rusya’nın statüsü değiştirilecek

18:42 30.05.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Fotoğraf bankasına girNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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İtalya’nın NATO Temsilcisi Francesco Maria Talo, önümüzdeki NATO Zirvesi’nde kabul edilmesi planlanan yeni stratejik konseptinin ayrıntılarını açıkladı.
ANSA’ya konuşan Talo, “Önceki konseptte ‘ortak’ olarak belirlenen Rusya’nın statüsünü düzelteceğiz. Daha önce adı geçmeyen Çin'i de dahil edeceğiz. Siber güvenlik, hibrit tehditler, yeni teknolojiler ve iklim değişikliği alanlarındaki günümüz zorluklara düşünceli bir yaklaşım getireceğiz” ifadesini kullandı.
İttifakın şimdi Çin'in, özellikle teknoloji alanındaki yükselişinin ‘yıkıcı sonuçlarını’ dikkate alması gerektiğini dile getiren İtalyan yetkili, “Kendine teknolojik üstünlük hedefi koyan yeni bir güçle karşı karşıyayız. Bu demokratik değil” dedi.
Talo, Zirve’de Finlandiya ve İsveç’in katılımı ile Ukrayna'daki durumun da değerlendirileceğini söyledi.
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