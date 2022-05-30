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https://tr.sputniknews.com/20220530/kiralik-bungalov-ile-5-milyon-liralik-vurgun-supheliler-parayi-eglenceye-harcamis-1056806392.html
Kiralık bungalov ile 5 milyon liralık vurgun: Şüpheliler parayı eğlenceye harcamış
Kiralık bungalov ile 5 milyon liralık vurgun: Şüpheliler parayı eğlenceye harcamış
Sakarya'da sosyal medyadan kiralık bungalov ilanıyla 160 kişiyi yaklaşık 5 milyon lira dolandıran 6 kişi yakalandı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T12:48+0300
2022-05-30T12:48+0300
türkiye
kiralık
bungalov
sakarya
dolandırıcılık
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Sakarya'da farklı "bungalov" evlerin fotoğraflarıyla sosyal medyadan sahte satış yaparak 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.Akyazı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde yaşayan ve Sapanca'da sosyal medya üzerinden bungalov tatili alan vatandaşların, dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Farklı bungalov evlerin fotoğraflarıyla sahte sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden satış yapıldığını tespit eden Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müşterilere Sapanca ilçesinde boş bir arazi konumunun paylaşıldığı bilgisine ulaştı.160 kişiyi dolandırdılarAralarında İzmir, İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu şimdiye kadar yaklaşık 20 ilden 160'a yakın kişinin dolandırıldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin belirlenmesi için çalışma yürüttü.Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelileri ve kimliklerini belirleyen polis ekipleri, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda zanlılar A.Ç. (31), E.Ç. (25), B.C. (25), F.A. (24), K.K. (24) ve U.A'yı (18) gözaltına aldı.Parayı eğlenceye harcamışlarPolis ekipleri, soruşturma sırasında şüphelilerin dolandırıcılıkla yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini ve bu paraları eğlence amaçlı harcadıklarını tespit etti.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Başka suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Öte yandan dolandırılanlar arasında kanser hastası eşini tatile getirmek isteyen vatandaş ile Gaziantep'te yaşayan ve Sapanca'da sevgilisine evlilik teklifi organize etmeye çalışan kişinin de olduğu öğrenildi.
türkiye
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kiralık, bungalov, sakarya, dolandırıcılık

Kiralık bungalov ile 5 milyon liralık vurgun: Şüpheliler parayı eğlenceye harcamış

12:48 30.05.2022
© Fotoğraf : DHAGözlatı
Gözlatı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© Fotoğraf : DHA
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Sakarya'da sosyal medyadan kiralık bungalov ilanıyla 160 kişiyi yaklaşık 5 milyon lira dolandıran 6 kişi yakalandı.
Sakarya'da farklı "bungalov" evlerin fotoğraflarıyla sosyal medyadan sahte satış yaparak 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Akyazı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde yaşayan ve Sapanca'da sosyal medya üzerinden bungalov tatili alan vatandaşların, dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Farklı bungalov evlerin fotoğraflarıyla sahte sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden satış yapıldığını tespit eden Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müşterilere Sapanca ilçesinde boş bir arazi konumunun paylaşıldığı bilgisine ulaştı.

160 kişiyi dolandırdılar

Aralarında İzmir, İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu şimdiye kadar yaklaşık 20 ilden 160'a yakın kişinin dolandırıldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin belirlenmesi için çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelileri ve kimliklerini belirleyen polis ekipleri, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda zanlılar A.Ç. (31), E.Ç. (25), B.C. (25), F.A. (24), K.K. (24) ve U.A'yı (18) gözaltına aldı.

Parayı eğlenceye harcamışlar

Polis ekipleri, soruşturma sırasında şüphelilerin dolandırıcılıkla yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini ve bu paraları eğlence amaçlı harcadıklarını tespit etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Başka suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan dolandırılanlar arasında kanser hastası eşini tatile getirmek isteyen vatandaş ile Gaziantep'te yaşayan ve Sapanca'da sevgilisine evlilik teklifi organize etmeye çalışan kişinin de olduğu öğrenildi.
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