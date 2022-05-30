https://tr.sputniknews.com/20220530/kocaelide-evli-oldugu-erkek-tarafindan-pencereden-asagi-itilen-kadin-yaralandi-1056796485.html

Kocaeli'de evli olduğu erkek tarafından pencereden aşağı itilen kadın yaralandı

Kocaeli'de evli olduğu erkek tarafından pencereden aşağı itilen kadın yaralandı

Kocaeli'de kocası tarafından pencereden atıldığı belirtilen ve çevredekilerden 'beni atacak' diyerek yardım isteyen kadın hastaneye kaldırıldı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T01:30+0300

2022-05-30T01:30+0300

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türkiye

kocaeli

kadına şiddet

pencere

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kocası tarafından evlerinin penceresinden atıldığı öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi'nde dört katlı apartmanın birinci katındaki evlerinde S.Ö. ile kocası Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö, pencereden yardım çağrısında bulunup, "Beni atacak" diye bağırdı.Yaklaşık 7 metre yükseklikteki pencereden düşen S.Ö, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis, olaydan sonra kaçan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Y.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

türkiye

kocaeli

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kocaeli, kadına şiddet, pencere