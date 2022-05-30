https://tr.sputniknews.com/20220530/kocaelide-evli-oldugu-erkek-tarafindan-pencereden-asagi-itilen-kadin-yaralandi-1056796485.html
Kocaeli'de evli olduğu erkek tarafından pencereden aşağı itilen kadın yaralandı
Kocaeli'de evli olduğu erkek tarafından pencereden aşağı itilen kadın yaralandı
Kocaeli'de kocası tarafından pencereden atıldığı belirtilen ve çevredekilerden 'beni atacak' diyerek yardım isteyen kadın hastaneye kaldırıldı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T01:30+0300
2022-05-30T01:30+0300
2022-05-30T01:30+0300
türkiye
kocaeli
kadına şiddet
pencere
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kocası tarafından evlerinin penceresinden atıldığı öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi'nde dört katlı apartmanın birinci katındaki evlerinde S.Ö. ile kocası Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö, pencereden yardım çağrısında bulunup, "Beni atacak" diye bağırdı.Yaklaşık 7 metre yükseklikteki pencereden düşen S.Ö, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis, olaydan sonra kaçan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Y.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
türkiye
kocaeli
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kocaeli, kadına şiddet, pencere
Kocaeli'de evli olduğu erkek tarafından pencereden aşağı itilen kadın yaralandı
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Kocaeli'de kocası tarafından pencereden atıldığı belirtilen ve çevredekilerden 'beni atacak' diyerek yardım isteyen kadın hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kocası tarafından evlerinin penceresinden atıldığı öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.
Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi'nde dört katlı apartmanın birinci katındaki evlerinde S.Ö. ile kocası Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö, pencereden yardım çağrısında bulunup, "Beni atacak" diye bağırdı.
Yaklaşık 7 metre yükseklikteki pencereden düşen S.Ö, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Y.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.