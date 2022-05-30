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https://tr.sputniknews.com/20220530/konyada-8-yildir-kayip-olarak-aranan-kisinin-oldurulup-yakildigi-ortaya-cikti-1056823542.html
Konya'da 8 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı
Konya'da 8 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı
Konya’da 8 yıl önce kaybolan Ramazan Işık'ın, av tüfeğiyle öldürülüp, cesedinin yakılarak dağlık araziye bırakıldığı ortaya çıktı. Olaya karıştığı iddiasıyla... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
konya
öldürme
ramazan işık
çumra
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Konya'da yakınları tarafından 8 yıl önce kayıp ihbarında bulunulan kişinin öldürüldüğü belirlendi.Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014 yılında kayıp başvurusu yapılan Ramazan Işık'ı bulmak için çalışma başlattı.Dosyayı devralarak soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar ve sorgular sonucunda Yaşar A. ve kardeşi Cengiz A. ile eşleri H.A. ve Ş.A'yı gözaltına aldı.Cinayeti itiraf eden zanlıların ifadelerde, olay günü bir konuyu görüşmek için Ramazan Işık'ın yanına gittiklerini ve evin önünde yaşanan tartışma sonucu Yaşar A'nın yanında getirdiği silahla Işık'a ateş ettiği, ardından Işık'ı araca bindirerek dağlık alana götürdüklerini söylediği belirtildi.Ramazan Işık'ın cesedini yaktıklarını itiraf eden zanlılara, cumhuriyet savcıları eşliğinde itirafa konu alanda yer gösterme yapıldı.Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Yaşar A. ve Cengiz A. tutuklandı, H.A. ve Ş.A. serbest bırakıldı.Ne olmuştu?Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde 2014'te, o dönem 31 yaşında olan Ramazan Işık'ın ailesi kayıp başvurusu yapmış, çeşitli televizyon programlarında da Ramazan Işık'a ulaşmaya çalışmıştı.
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konya, öldürme, ramazan işık, çumra

Konya'da 8 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı

20:31 30.05.2022
Konya’da 8 yıl önce kaybolan Ramazan Işık'ın, av tüfeğiyle öldürülüp, cesedinin yakılarak dağlık araziye bırakıldığı ortaya çıktı.
Konya’da 8 yıl önce kaybolan Ramazan Işık'ın, av tüfeğiyle öldürülüp, cesedinin yakılarak dağlık araziye bırakıldığı ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
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Konya’da 8 yıl önce kaybolan Ramazan Işık'ın, av tüfeğiyle öldürülüp, cesedinin yakılarak dağlık araziye bırakıldığı ortaya çıktı. Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.
Konya'da yakınları tarafından 8 yıl önce kayıp ihbarında bulunulan kişinin öldürüldüğü belirlendi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014 yılında kayıp başvurusu yapılan Ramazan Işık'ı bulmak için çalışma başlattı.
Dosyayı devralarak soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar ve sorgular sonucunda Yaşar A. ve kardeşi Cengiz A. ile eşleri H.A. ve Ş.A'yı gözaltına aldı.
Cinayeti itiraf eden zanlıların ifadelerde, olay günü bir konuyu görüşmek için Ramazan Işık'ın yanına gittiklerini ve evin önünde yaşanan tartışma sonucu Yaşar A'nın yanında getirdiği silahla Işık'a ateş ettiği, ardından Işık'ı araca bindirerek dağlık alana götürdüklerini söylediği belirtildi.
Ramazan Işık'ın cesedini yaktıklarını itiraf eden zanlılara, cumhuriyet savcıları eşliğinde itirafa konu alanda yer gösterme yapıldı.
Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Yaşar A. ve Cengiz A. tutuklandı, H.A. ve Ş.A. serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde 2014'te, o dönem 31 yaşında olan Ramazan Işık'ın ailesi kayıp başvurusu yapmış, çeşitli televizyon programlarında da Ramazan Işık'a ulaşmaya çalışmıştı.
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