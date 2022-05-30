https://tr.sputniknews.com/20220530/limandaki-teknelerin-benzin-depolarini-bosalttilar-caldiklari-benzini-motosiklete-doldurdular-1056804348.html

Limandaki teknelerin benzin depolarını boşalttılar: 'Çaldıkları benzini motosiklete doldurdular'

Limandaki teknelerin benzin depolarını boşalttılar: 'Çaldıkları benzini motosiklete doldurdular'

Pendik’te limanda bulunan teknelerin benzin depolarını boşaltan hırsızlar, çaldıkları benzini motosikletlerine doldurdu. Yangın tüplerini ise denize ve havaya... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T12:15+0300

2022-05-30T12:15+0300

2022-05-30T12:15+0300

türkiye

türkiye

pendik

tekne

benzin

motosiklet

hırsız

liman

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İstanbul Pendik Sahil Bulvarı Balıkçılar Çarşısı’nın arkasında bulunan iskelede iddiaya göre, gece saatlerinde motosikletle limana gelen 7 kişilik hırsızlık çetesi, iskelede bulunan sala binerek sırayla tüm teknelere girdi. Teknelerin kilitlerini kırarak yakıt deposunu boşalttı. Ardından çaldıkları benzini motosikletlerine aktardı. Teknelerde bulunan takım çantalarını ve yangın tüplerini de çalan hırsızlık şüphelileri, yangın tüplerini denize ve havaya doğru sıktı. 'Kontrol eder gibi teknelere gidiyorlar'Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Ethem Gürdağ, “Çete diye tabir ettiğimiz 7 kişilik bir grup gelip burada oturuyorlar. Burada salımıza biniyorlar, salımızla teknelere gidiyorlar kontrol eder gibi. Teknelerin motorunu indirmeye çalışıyorlar. Kamaralı tekneye gidip ondan benzin alıyorlar, diğer teknelerin de kilitlerini kırıp benzinlerini ve takım çantalarını alıyorlar. İskelemizi tamir ettiğimiz anahtar takımlarımızı, yangın tüplerini alıyorlar. Kullanmak amaçlı değil, yangın tüplerini alıp havaya ve denize sıkıyorlar. Bütün yangın tüplerini boşaltıyorlar” dedi.'300’e yakın teknemiz var, balıkçı barınağımız yok'Gürdağ, çetenin limanda sık sık görüldüğünü söyleyerek, “Karakola gerekeni verdik. Bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Bu kadar güzide bir ilçede balıkçı barınağımız yok. 300’e yakın teknemiz var. Yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.'Alev alsa bir tane sağlam tekne kalmaz'8-10 bin lira zararın olduğunu söyleyen Gürdağ, “Teknelerimiz polyester tekne. Benzinleri çalarken alev alsa burada bir tane sağlam tekne kalmaz. Biz bunları daha önce de Dragos’ta yaşadık. Bir kıvılcım sıçramasında 5-6 teknemiz yandı. Burada hiçbir tekneyi söndürme imkanımız olmaz” dedi.

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türkiye, pendik, tekne, benzin, motosiklet, hırsız, liman