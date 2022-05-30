Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220530/limandaki-teknelerin-benzin-depolarini-bosalttilar-caldiklari-benzini-motosiklete-doldurdular-1056804348.html
Limandaki teknelerin benzin depolarını boşalttılar: 'Çaldıkları benzini motosiklete doldurdular'
Limandaki teknelerin benzin depolarını boşalttılar: 'Çaldıkları benzini motosiklete doldurdular'
Pendik’te limanda bulunan teknelerin benzin depolarını boşaltan hırsızlar, çaldıkları benzini motosikletlerine doldurdu. Yangın tüplerini ise denize ve havaya... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T12:15+0300
2022-05-30T12:15+0300
türkiye
türkiye
pendik
tekne
benzin
motosiklet
hırsız
liman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056804323_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a46930cf39c1a107e92946b92bff51b.jpg
İstanbul Pendik Sahil Bulvarı Balıkçılar Çarşısı’nın arkasında bulunan iskelede iddiaya göre, gece saatlerinde motosikletle limana gelen 7 kişilik hırsızlık çetesi, iskelede bulunan sala binerek sırayla tüm teknelere girdi. Teknelerin kilitlerini kırarak yakıt deposunu boşalttı. Ardından çaldıkları benzini motosikletlerine aktardı. Teknelerde bulunan takım çantalarını ve yangın tüplerini de çalan hırsızlık şüphelileri, yangın tüplerini denize ve havaya doğru sıktı. 'Kontrol eder gibi teknelere gidiyorlar'Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Ethem Gürdağ, “Çete diye tabir ettiğimiz 7 kişilik bir grup gelip burada oturuyorlar. Burada salımıza biniyorlar, salımızla teknelere gidiyorlar kontrol eder gibi. Teknelerin motorunu indirmeye çalışıyorlar. Kamaralı tekneye gidip ondan benzin alıyorlar, diğer teknelerin de kilitlerini kırıp benzinlerini ve takım çantalarını alıyorlar. İskelemizi tamir ettiğimiz anahtar takımlarımızı, yangın tüplerini alıyorlar. Kullanmak amaçlı değil, yangın tüplerini alıp havaya ve denize sıkıyorlar. Bütün yangın tüplerini boşaltıyorlar” dedi.'300’e yakın teknemiz var, balıkçı barınağımız yok'Gürdağ, çetenin limanda sık sık görüldüğünü söyleyerek, “Karakola gerekeni verdik. Bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Bu kadar güzide bir ilçede balıkçı barınağımız yok. 300’e yakın teknemiz var. Yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.'Alev alsa bir tane sağlam tekne kalmaz'8-10 bin lira zararın olduğunu söyleyen Gürdağ, “Teknelerimiz polyester tekne. Benzinleri çalarken alev alsa burada bir tane sağlam tekne kalmaz. Biz bunları daha önce de Dragos’ta yaşadık. Bir kıvılcım sıçramasında 5-6 teknemiz yandı. Burada hiçbir tekneyi söndürme imkanımız olmaz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220524/kuyumcuyu-soymaya-calisan-hirsizlari-doverek-engellediler-1056649127.html
türkiye
pendik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056804323_382:0:1822:1080_1920x0_80_0_0_ff6b9dd2efcacbfa876dbfd09aa2e925.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, pendik, tekne, benzin, motosiklet, hırsız, liman

Limandaki teknelerin benzin depolarını boşalttılar: 'Çaldıkları benzini motosiklete doldurdular'

12:15 30.05.2022
© İHA / GAMZE ERDEMİR - HALİT ARSLANPendikte pes dedirten hırsızlık: Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular
Pendikte pes dedirten hırsızlık: Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© İHA / GAMZE ERDEMİR - HALİT ARSLAN
Abone olTelegram
Pendik’te limanda bulunan teknelerin benzin depolarını boşaltan hırsızlar, çaldıkları benzini motosikletlerine doldurdu. Yangın tüplerini ise denize ve havaya doğru sıkarak boşalttı. Pes dedirten hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Pendik Sahil Bulvarı Balıkçılar Çarşısı’nın arkasında bulunan iskelede iddiaya göre, gece saatlerinde motosikletle limana gelen 7 kişilik hırsızlık çetesi, iskelede bulunan sala binerek sırayla tüm teknelere girdi. Teknelerin kilitlerini kırarak yakıt deposunu boşalttı. Ardından çaldıkları benzini motosikletlerine aktardı. Teknelerde bulunan takım çantalarını ve yangın tüplerini de çalan hırsızlık şüphelileri, yangın tüplerini denize ve havaya doğru sıktı.

'Kontrol eder gibi teknelere gidiyorlar'

Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Ethem Gürdağ, “Çete diye tabir ettiğimiz 7 kişilik bir grup gelip burada oturuyorlar. Burada salımıza biniyorlar, salımızla teknelere gidiyorlar kontrol eder gibi. Teknelerin motorunu indirmeye çalışıyorlar. Kamaralı tekneye gidip ondan benzin alıyorlar, diğer teknelerin de kilitlerini kırıp benzinlerini ve takım çantalarını alıyorlar. İskelemizi tamir ettiğimiz anahtar takımlarımızı, yangın tüplerini alıyorlar. Kullanmak amaçlı değil, yangın tüplerini alıp havaya ve denize sıkıyorlar. Bütün yangın tüplerini boşaltıyorlar” dedi.

'300’e yakın teknemiz var, balıkçı barınağımız yok'

Gürdağ, çetenin limanda sık sık görüldüğünü söyleyerek, “Karakola gerekeni verdik. Bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Bu kadar güzide bir ilçede balıkçı barınağımız yok. 300’e yakın teknemiz var. Yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

'Alev alsa bir tane sağlam tekne kalmaz'

8-10 bin lira zararın olduğunu söyleyen Gürdağ, “Teknelerimiz polyester tekne. Benzinleri çalarken alev alsa burada bir tane sağlam tekne kalmaz. Biz bunları daha önce de Dragos’ta yaşadık. Bir kıvılcım sıçramasında 5-6 teknemiz yandı. Burada hiçbir tekneyi söndürme imkanımız olmaz” dedi.
Kuyumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
DÜNYA
Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızları döverek engellediler
24 Mayıs, 23:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала