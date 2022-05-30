https://tr.sputniknews.com/20220530/misirda-antik-doneme-ait-250-mumya-ile-150-heykel-bulundu-1056811832.html

Mısır'da antik döneme ait 250 mumya ile 150 heykel bulundu

Mısır'da antik döneme ait 250 mumya ile 150 heykel bulundu

Antik Mısır'da yerleşim alanı olarak kullanılan ve krallık mezarlarının bulunduğu tarihi Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda M.Ö 500'lü yıllara... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T14:41+0300

2022-05-30T14:41+0300

2022-05-30T14:42+0300

mısır

dünya

heykel

mumya

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Ülkedeki 'Sada el-Beled' kanalının haberine göre, Giza kentinde yer alan tarihi Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda Mısır'ın antik dönemine ait yeni eserlere ulaşıldı.2018'den bu yana arkeolojik kazı çalışmalarının devam ettiği Sakkara bölgesinde 250 mumya ve 150 heykelin gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi.M.Ö 500'lü yıllara dayandığı tahmin edilen 250 ahşap yapımı renkli tabutun bulunduğu, içindeki mumyaların da iyi korunduğu belirtildi.Öte yandan 250 mumyanın bulunduğu mezarlardan birinde "Ölüler Kitabı"ndan bazı bölümler içerdiği tahmin edilen bir de papirüs keşfedildi.Veziri, bulunan papirüsün gerekli araştırmaların yapılması için Kahire Mısır Müzesi'ndeki laboratuvara gönderildiğini aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20211228/misiri-3500-yil-once-yoneten-i-amenhotepin-mumyasi-dijital-olarak-acildi-1052185267.html

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