Mısır'da antik döneme ait 250 mumya ile 150 heykel bulundu
14:41 30.05.2022 (güncellendi: 14:42 30.05.2022)
© AAMısır'da antik döneme ait 250 mumya ile 150 heykel
© AA
Antik Mısır'da yerleşim alanı olarak kullanılan ve krallık mezarlarının bulunduğu tarihi Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda M.Ö 500'lü yıllara dayandığı tahmin edilen 250 mumya ile 150 heykel bulundu.
Ülkedeki 'Sada el-Beled' kanalının haberine göre, Giza kentinde yer alan tarihi Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda Mısır'ın antik dönemine ait yeni eserlere ulaşıldı.
2018'den bu yana arkeolojik kazı çalışmalarının devam ettiği Sakkara bölgesinde 250 mumya ve 150 heykelin gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi.
© AABunun 2018'den bu yana Sakkara'da yapılan en büyük keşif olduğu ifade edildi.
Bunun 2018'den bu yana Sakkara'da yapılan en büyük keşif olduğu ifade edildi.
© AA
M.Ö 500'lü yıllara dayandığı tahmin edilen 250 ahşap yapımı renkli tabutun bulunduğu, içindeki mumyaların da iyi korunduğu belirtildi.
Öte yandan 250 mumyanın bulunduğu mezarlardan birinde "Ölüler Kitabı"ndan bazı bölümler içerdiği tahmin edilen bir de papirüs keşfedildi.
© AAMısır Turizm Bakanlığına bağlı Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, açılan mezarlardan birinde 'Ölüler Kitabı'ndan bilgiler içerdiği değerlendirilen bir papirüsün bulunduğunu açıkladı.
Mısır Turizm Bakanlığına bağlı Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, açılan mezarlardan birinde 'Ölüler Kitabı'ndan bilgiler içerdiği değerlendirilen bir papirüsün bulunduğunu açıkladı.
© AA
Veziri, bulunan papirüsün gerekli araştırmaların yapılması için Kahire Mısır Müzesi'ndeki laboratuvara gönderildiğini aktardı.
28 Aralık 2021, 12:34