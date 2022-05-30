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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri, savunma sanayii alanında iş birliği mutabakatı imzaladı
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri, savunma sanayii alanında iş birliği mutabakatı imzaladı
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında savunma sanayii ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik iki mutabakat muhtırasına imza atıldı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T16:31+0300
2022-05-30T16:31+0300
savunma
savunma sanayi
türkiye
birleşik arap emirlikleri (bae)
anlaşma
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Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile BAE arasında yoğunlaşan savunma sanayii iş birliği ilişkilerinin devamı olarak iki ülke devlet yetkilileri ve şirketleri Ankara'da bir araya geldi.SSB ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, BAE Tedarik Kuruluşu Tawazun Ekonomik Konseyi Genel Müdürü Tareq Abdul Raheem Al Hosani, üst düzey askeri yetkililer ve şirket yöneticileri katıldı.Demir ve Al Hosani şahitliğinde, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) ile BAE'deki muadil kuruluş EDDC (Emirates Defense Companies Council) arasında endüstriyel iş birliği konusunda, TR TEST ile Tawazun arasında ise test ve sertifikasyon konusunda mutabakat muhtıraları imzalandı.Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii alanında iş birliğini artırmaya yönelik çalışmaların sonucu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayındaki BAE ziyaretinde iki ülke arasında Savunma Sanayii İşbirliği Niyet Mektubu imzalanmıştı."Niyet Mektubu"na imzaları yine Demir ile Al Hosani atmıştı. Bugün yapılan toplantı ve imzalanan mutabakat muhtıraları, Niyet Mektubu'nun bir sonucu olarak gerçekleştirildi.
birleşik arap emirlikleri (bae)
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savunma sanayi, türkiye, birleşik arap emirlikleri (bae), anlaşma

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri, savunma sanayii alanında iş birliği mutabakatı imzaladı

16:31 30.05.2022
© AATürkiye Birleşik Arap Emirlikleri
Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© AA
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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında savunma sanayii ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik iki mutabakat muhtırasına imza atıldı.
Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile BAE arasında yoğunlaşan savunma sanayii iş birliği ilişkilerinin devamı olarak iki ülke devlet yetkilileri ve şirketleri Ankara'da bir araya geldi.
SSB ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, BAE Tedarik Kuruluşu Tawazun Ekonomik Konseyi Genel Müdürü Tareq Abdul Raheem Al Hosani, üst düzey askeri yetkililer ve şirket yöneticileri katıldı.
Demir ve Al Hosani şahitliğinde, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) ile BAE'deki muadil kuruluş EDDC (Emirates Defense Companies Council) arasında endüstriyel iş birliği konusunda, TR TEST ile Tawazun arasında ise test ve sertifikasyon konusunda mutabakat muhtıraları imzalandı.
Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii alanında iş birliğini artırmaya yönelik çalışmaların sonucu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayındaki BAE ziyaretinde iki ülke arasında Savunma Sanayii İşbirliği Niyet Mektubu imzalanmıştı.
"Niyet Mektubu"na imzaları yine Demir ile Al Hosani atmıştı. Bugün yapılan toplantı ve imzalanan mutabakat muhtıraları, Niyet Mektubu'nun bir sonucu olarak gerçekleştirildi.
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