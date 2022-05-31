https://tr.sputniknews.com/20220531/ab-ulkeleri-yil-sonuna-kadar-rusyadan-alinan-petrol-miktarinin-yuzde-90-azaltilmasinda-anlasti-1056832106.html
AB ülkeleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarının yüzde 90 azaltılmasında anlaştı
AB ülkeleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarının yüzde 90 azaltılmasında anlaştı
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB ülkelerinin, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarının yüzde 90 azaltılması konusunda anlaştığını duyurdu. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T01:17+0300
2022-05-31T01:17+0300
2022-05-31T01:36+0300
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AB ülkeleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarının yüzde 90 azaltılmasında anlaştı
01:17 31.05.2022 (güncellendi: 01:36 31.05.2022) Abone ol
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Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB ülkelerinin, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarının yüzde 90 azaltılması konusunda anlaştığını duyurdu.