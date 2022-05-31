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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220531/ab-ulkeleri-yil-sonuna-kadar-rusyadan-alinan-petrol-miktarinin-yuzde-90-azaltilmasinda-anlasti-1056832106.html
AB ülkeleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarının yüzde 90 azaltılmasında anlaştı
AB ülkeleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarının yüzde 90 azaltılmasında anlaştı
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB ülkelerinin, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarının yüzde 90 azaltılması konusunda anlaştığını duyurdu. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, ab, ursula von der leyen

AB ülkeleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarının yüzde 90 azaltılmasında anlaştı

01:17 31.05.2022 (güncellendi: 01:36 31.05.2022)
© AAAB Bayrağı
AB Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
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Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB ülkelerinin, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarının yüzde 90 azaltılması konusunda anlaştığını duyurdu.
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