https://tr.sputniknews.com/20220531/abdde-polis-elleri-havada-olmasina-ragmen-hamile-bir-siyah-kadina-5-kez-ates-etti-1056837553.html

ABD'de polis, elleri havada olmasına rağmen hamile bir siyah kadına 5 kez ateş etti

ABD'de polis, elleri havada olmasına rağmen hamile bir siyah kadına 5 kez ateş etti

ABD'nin Missouri eyaletinde otomobil hırsızlığı ihbarının ardından Kansas City'deki bir otoparkta çalıntı aracı tespit eden iki polis, aracın içerisindeki 26... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T10:05+0300

2022-05-31T10:05+0300

2022-05-31T10:05+0300

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siyah cinayetleri

siyahlara polis şiddeti

polis şiddeti

abd

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Kansas City polisi, geçtiğimiz cuma günü çalıntı bir aracı ararken hamile bir kadını silahla 5 kez vurdu. Yerel medyanın haberlerine göre, cuma günü otomobil hırsızlığı ihbarı alan iki polis, kentteki Family Dollar alışveriş merkezinin otoparkında söz konusu çalıntı otomobili teşhis etti. İki polis memuru otomobile yaklaşırken, aracın içindeki iki kişiden erkek olan şahıs kapıyı açıp koşarak uzaklaştı. Araçtaki diğer kişi olan 26 yaşındaki hamile siyah kadın Leonna Hale, ellerini havaya kaldırarak silahsız olduğunu gösterirken, otomobilin içinde bir silah bulunduğunu söyledi. Görgü tanıkları, polisin bu anda hamile siyah kadına 5 el ateş ettiğini bildirdi. Olay anını görüntüleyen 'Shedanja' isimli görgü tanığı, kadının elleri havada olmasına rağmen 5 kez vurulduğunun altını çizerek, daha sonra da yerde kanlar içerisinde yatarken kelepçelendiğini belirtti.Görgü tanığı Shedanja, genç kadının polise hamile olduğunu da söylediğini kaydetti.Yerel yetkililer genç kadının polisin ateş açması sonucunda ağır yaralandığını doğrulayarak, daha sonra kaldırıldığı hastanede sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.Missouri Eyalet Karayolu Devriye Polisi, olaya karışan iki polis memurunun açığa alındığını duyurdu.Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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