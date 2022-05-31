https://tr.sputniknews.com/20220531/agrida-sel-sularina-kapilan-cocuk-hayatini-kaybetti-1056859226.html
Ağrı'da sel sularına kapılan çocuk hayatını kaybetti
Ağrı'da sel sularına kapılan çocuk hayatını kaybetti
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sel sularına kapılan çocuk yaşamını yitirdi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T21:19+0300
2022-05-31T21:19+0300
2022-05-31T21:19+0300
türkiye
ağrı
doğubeyazıt
sağanak
çocuk
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde sel meydana geldi. Sel nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.İlçeye bağlı Karaburun köyünde de sel sularına kapılan bir çocuk, durumu fark eden köylüler tarafından sudan çıkartıldı.Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan 8 yaşındaki Devran Öztürk'ün, yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.İlçede belediye, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
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ağrı, doğubeyazıt, sağanak, çocuk
Ağrı'da sel sularına kapılan çocuk hayatını kaybetti
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sel sularına kapılan çocuk yaşamını yitirdi.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde sel meydana geldi.
Sel nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
İlçeye bağlı Karaburun köyünde de sel sularına kapılan bir çocuk, durumu fark eden köylüler tarafından sudan çıkartıldı.
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan 8 yaşındaki Devran Öztürk'ün, yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.
İlçede belediye, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.