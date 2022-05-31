https://tr.sputniknews.com/20220531/agrida-sel-sularina-kapilan-cocuk-hayatini-kaybetti-1056859226.html

Ağrı'da sel sularına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Ağrı'da sel sularına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sel sularına kapılan çocuk yaşamını yitirdi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T21:19+0300

2022-05-31T21:19+0300

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türkiye

ağrı

doğubeyazıt

sağanak

çocuk

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde sel meydana geldi. Sel nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.İlçeye bağlı Karaburun köyünde de sel sularına kapılan bir çocuk, durumu fark eden köylüler tarafından sudan çıkartıldı.Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan 8 yaşındaki Devran Öztürk'ün, yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.İlçede belediye, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

türkiye

ağrı

doğubeyazıt

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ağrı, doğubeyazıt, sağanak, çocuk