https://tr.sputniknews.com/20220531/alisveris-tutkunu-borcu-icin-cektigi-krediyle-de-alisveris-yapti-icralik-oldu-hepsi-benim-sandim-1056843399.html

Alışveriş tutkunu borcu için çektiği krediyle de alışveriş yaptı, icralık oldu: 'Hepsi benim sandım'

Alışveriş tutkunu borcu için çektiği krediyle de alışveriş yaptı, icralık oldu: 'Hepsi benim sandım'

Satın aldığı ihtiyacı olmayan eşyaların parasını ödeyemeyen ve borcunu ödemek için çektiği krediyle dahi gidip alışveriş yapan kadının hayatı gelen icra... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T12:51+0300

2022-05-31T12:51+0300

2022-05-31T12:59+0300

alışveriş

türkiye

borç

icra

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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan 37 yaşındaki Filiz Akkuş, alışveriş tutkusunun kurbanı oldu. Bir anlık yaşadığı bunalımdan kurtulabilmek için doktora giden Filiz Akkuş'un sonu hüsranla biten öyküsü de ondan sonra başladı. Hastaneden çıkıp dolaşmak için geldiği çarşıda bir alışveriş merkezine giren Filiz Akkuş, alışveriş yaparken kontrolünü kaybetti.Açık hesap açtırdığı iş yerinden 9 bin 609 TL'lik alışveriş yapan Filiz Akkuş, birkaç gün sonra aynı iş yerinde 6 bin 17 TL daha harcadı. Çoğunluğu ihtiyacı olmayan bu eşyaların parasını ödeyemeyen Filiz Akkuş, toplam 13 bin 626 TL'lik harcama için 9 bin 453 TL faiz eklenerek gönderilen 25 bin 79 TL'lik icra dosyasını görünce büyük şok yaşadı.Borçları nasıl ödeyeceğini düşünürken telefonuna gelen bir mesaj üzerine bankaya giden Filiz Akkuş, 19 bin TL kredi çekti. Bir türlü engel olamadığı alışveriş tutkusuna yenik düşen Filiz Akkuş, bu krediyle borcunu ödemek yerine gidip kendisine yeni bir buzdolabı ve beyaz eşyalar aldı. Farklı iş yerlerinden de ihtiyacı olan veya olmayan alışverişler yapmaya devam eden Filiz Akkuş, bir anda kendisini yaklaşık 60 bin TL'lik borç batağının içerisinde buldu. Eve gelen borçları ve icra kağıtlarını görünce dünyası kararan Filiz Akkuş hem bağımlılık haline dönüşen alışveriş tutkusunu hem de ödeyemediği borçlarından kurtulmak için yardım istedi.‘Doktor bana ilaç verdi, içtim, sonra dünyayı tozpembe gördüm ve kendimi kaybettim’Yaşadıklarının şokunu atlatamayan Filiz Akkuş, gerçekte böyle bir hata yapacak insan olmadığın savundu:

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alışveriş, borç, icra