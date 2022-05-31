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Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı
Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde Ramazan Kadıncı, arazide otlayan ineklerini almaya gittiği sırada ayı saldırısına uğradı. Vücuduna 60 dikiş... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T22:12+0300
2022-05-31T22:12+0300
türkiye
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Karabük'te demir-çelik fabrikasında işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası 52 yaşındaki Ramazan Kadıncı, Abdipaşa beldesi Kadıoğlu Mahallesi'ndeki annesi Fatma Kadıncı'yı ziyarete gitti. Geçen hafta cuma günü akşam saatlerinde evlerine 1.5 kilometre uzaklıktaki tarladan hayvanları getirmek için yola çıkan Ramazan Kadıncı'nın önüne ayı çıktı.'60 dikiş atıldı'Bir anda saldıran ayı, önce Kadıncı'nın sol kolunu ardından sırtının çeşitli yerlerini ısırdı sonra da ormana kaçtı. Kanlar içinde kalan Kadıncı, telefon ile ailesini arayarak yardım istedi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadıncı'ya, 60 dikiş atıldı. Kadıncı, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.Tarlaya büyükbaşlarını almak için gittiğini söyleyen Ramazan Kadıncı, şöyle konuştu:"Akşam saatlerinde hayvanlarımızı almaya gitmiştim. Bir anda ana yolda önüme ayı çıktı ve üzerime bağırarak geldi. Beni yere yatırdı, bağırmaya başladım. İlk olarak sol kolumu ısırdı sonra sırtımdan ısırmaya başladı. Bağırdıktan sonra benden uzaklaştı. Ayı gittikten sonra telefonla oğlumu aradım, yardım istedim. Hastaneye gittik. Benim bilincim yerindeydi. Vücuduma 60 tane dikiş atıldı. Çok korktum, burada daha önce de hayvanlara ayı saldırısı olduğunu duyduk. Benim hiç aklıma gelmezdi, çok şaşırdım. Hep ayıları televizyonda görüyordum ama şimdi canlısını görmüş oldum. Boğuşma anında çok bağırdım ve yere yattım. 'Ayı, sanırım beni, öldü' sandı öyle bıraktı. Bu ayılara çözüm bulunması gerekir."Aynı bölgede bulunan Ulupınar Mahallesi'nin muhtarı Musa Tüfekçioğlu de "Bizim burası şehir merkezine çok yakın, bu ayılar arı kovanlarını parçaladı. Yine bir ineğimizi telef etti. Bu konuda çok endişe içindeyiz, köyde yaşayanlar dışarı çıkmaya korkuyor. Yine dün gece mahallede yaşayan bir vatandaşımızın karşısına çıkmış, kaymakamlığa başvurduk. Bu konuda önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.Bir anda saldıran ayı, önce Kadıncı'nın sol kolunu ardından sırtının çeşitli yerlerini ısırdı sonra da ormana kaçtı. Kanlar içinde kalan Kadıncı, telefon ile ailesini arayarak yardım istedi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadıncı'ya, 60 dikiş atıldı. Kadıncı, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
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bartın, ulus, ayı

Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı

22:12 31.05.2022
© DHAAyı saldırısına uğrayan Ramazan Kadıncı
Ayı saldırısına uğrayan Ramazan Kadıncı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© DHA
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Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde Ramazan Kadıncı, arazide otlayan ineklerini almaya gittiği sırada ayı saldırısına uğradı. Vücuduna 60 dikiş atılan Kadıncı, "Boğuşma anında çok bağırdım ve yere yattım. 'Ayı, sanırım beni, öldü' sandı öyle bıraktı. Bu ayılara çözüm bulunması gerekir" dedi.
Karabük'te demir-çelik fabrikasında işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası 52 yaşındaki Ramazan Kadıncı, Abdipaşa beldesi Kadıoğlu Mahallesi'ndeki annesi Fatma Kadıncı'yı ziyarete gitti. Geçen hafta cuma günü akşam saatlerinde evlerine 1.5 kilometre uzaklıktaki tarladan hayvanları getirmek için yola çıkan Ramazan Kadıncı'nın önüne ayı çıktı.
© DHAAyı saldırısına uğrayan Ramazan Kadıncı
Ayı saldırısına uğrayan Ramazan Kadıncı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
Ayı saldırısına uğrayan Ramazan Kadıncı
© DHA

'60 dikiş atıldı'

Bir anda saldıran ayı, önce Kadıncı'nın sol kolunu ardından sırtının çeşitli yerlerini ısırdı sonra da ormana kaçtı. Kanlar içinde kalan Kadıncı, telefon ile ailesini arayarak yardım istedi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadıncı'ya, 60 dikiş atıldı. Kadıncı, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
© DHAAyı saldırısına uğrayan Ramazan Kadıncı
Ayı saldırısına uğrayan Ramazan Kadıncı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
Ayı saldırısına uğrayan Ramazan Kadıncı
© DHA
Tarlaya büyükbaşlarını almak için gittiğini söyleyen Ramazan Kadıncı, şöyle konuştu:
"Akşam saatlerinde hayvanlarımızı almaya gitmiştim. Bir anda ana yolda önüme ayı çıktı ve üzerime bağırarak geldi. Beni yere yatırdı, bağırmaya başladım.
İlk olarak sol kolumu ısırdı sonra sırtımdan ısırmaya başladı. Bağırdıktan sonra benden uzaklaştı. Ayı gittikten sonra telefonla oğlumu aradım, yardım istedim. Hastaneye gittik. Benim bilincim yerindeydi. Vücuduma 60 tane dikiş atıldı. Çok korktum, burada daha önce de hayvanlara ayı saldırısı olduğunu duyduk. Benim hiç aklıma gelmezdi, çok şaşırdım. Hep ayıları televizyonda görüyordum ama şimdi canlısını görmüş oldum. Boğuşma anında çok bağırdım ve yere yattım. 'Ayı, sanırım beni, öldü' sandı öyle bıraktı. Bu ayılara çözüm bulunması gerekir."
© DHAAyı saldırısına uğrayan Ramazan Kadıncı
Ayı saldırısına uğrayan Ramazan Kadıncı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
Ayı saldırısına uğrayan Ramazan Kadıncı
© DHA
Aynı bölgede bulunan Ulupınar Mahallesi'nin muhtarı Musa Tüfekçioğlu de "Bizim burası şehir merkezine çok yakın, bu ayılar arı kovanlarını parçaladı. Yine bir ineğimizi telef etti. Bu konuda çok endişe içindeyiz, köyde yaşayanlar dışarı çıkmaya korkuyor. Yine dün gece mahallede yaşayan bir vatandaşımızın karşısına çıkmış, kaymakamlığa başvurduk. Bu konuda önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.
Bir anda saldıran ayı, önce Kadıncı'nın sol kolunu ardından sırtının çeşitli yerlerini ısırdı sonra da ormana kaçtı. Kanlar içinde kalan Kadıncı, telefon ile ailesini arayarak yardım istedi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadıncı'ya, 60 dikiş atıldı. Kadıncı, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
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