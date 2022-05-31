https://tr.sputniknews.com/20220531/beyaz-saray-turkiye-ile-isvec-ve-finlandiya-arasindaki-gorusmelerin-devam-etmesini-destekliyoruz-1056835904.html
Beyaz Saray: Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasındaki görüşmelerin devam etmesini destekliyoruz
Beyaz Saray: Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasındaki görüşmelerin devam etmesini destekliyoruz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasındaki doğrudan görüşmelerin devam etmesini desteklediklerini... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T08:27+0300
2022-05-31T08:27+0300
2022-05-31T08:27+0300
dünya
jake sullivan
ibrahim kalın
abd
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan arasındaki telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı.Açıklamaya göre iki isim, Rusya-Ukrayna krizindeki son durumu ve Ukrayna'nın tarım ürünlerinin küresel piyasalara nasıl ulaşabileceği konusunu değerlendirdi.Sullivan, İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine ilişkin Türkiye'nin bu iki ülkeyle yürüttüğü doğrudan görüşmelerin devamını ABD olarak desteklediklerini vurguladı."Suriye'de gerilimi artırabilecek adımlardan uzak durulmasının" önemine değinen Sullivan ayrıca, Doğu Akdeniz'deki tüm anlaşmazlıkların çözümü noktasında diyalog ve diplomasi kanallarının kullanılması konusunda tarafları teşvik etti.
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jake sullivan, ibrahim kalın, abd
Beyaz Saray: Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasındaki görüşmelerin devam etmesini destekliyoruz
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasındaki doğrudan görüşmelerin devam etmesini desteklediklerini bildirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan arasındaki telefon görüşmesinde
ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Açıklamaya göre iki isim, Rusya-Ukrayna krizindeki son durumu ve Ukrayna'nın tarım ürünlerinin küresel piyasalara nasıl ulaşabileceği konusunu değerlendirdi.
Sullivan, İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine ilişkin Türkiye'nin bu iki ülkeyle yürüttüğü doğrudan görüşmelerin devamını ABD olarak desteklediklerini vurguladı.
"Suriye'de gerilimi artırabilecek adımlardan uzak durulmasının" önemine değinen Sullivan ayrıca, Doğu Akdeniz'deki tüm anlaşmazlıkların çözümü noktasında diyalog ve diplomasi kanallarının kullanılması konusunda tarafları teşvik etti.