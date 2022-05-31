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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: TÜFE üstü kira artışına müeyyide uygulayacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: TÜFE üstü kira artışına müeyyide uygulayacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum "Açıklanan rakamın üzerinde kira zammı, kanuna aykırıdır. TÜFE üstü kira artışına kanuni müeyyide... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T11:27+0300
2022-05-31T11:39+0300
ekonomi
murat kurum
fahiş fiyat
kira
ekonomik kriz
ekonomi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira artışlarıyla ilgili "TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni yaptırım uygulayacağız" dedi.Bakan Kurum yaptığı açıklamada ayrıca "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar. 81 ilde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda bu projeyi gerçekleştireceğiz. Projeyi Cumhurbaşkanımız ağustos ayında açıklayacak" ifadelerini kullandı.
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murat kurum, fahiş fiyat, kira, ekonomik kriz, ekonomi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: TÜFE üstü kira artışına müeyyide uygulayacağız

11:27 31.05.2022 (güncellendi: 11:39 31.05.2022)
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© DHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum "Açıklanan rakamın üzerinde kira zammı, kanuna aykırıdır. TÜFE üstü kira artışına kanuni müeyyide uygulayacağız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira artışlarıyla ilgili "TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni yaptırım uygulayacağız" dedi.
Bakan Kurum yaptığı açıklamada ayrıca "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar. 81 ilde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda bu projeyi gerçekleştireceğiz. Projeyi Cumhurbaşkanımız ağustos ayında açıklayacak" ifadelerini kullandı.
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