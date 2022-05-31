https://tr.sputniknews.com/20220531/cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakani-kurum-tufe-ustu-kira-artisina-mueyyide-uygulayacagiz-1056839813.html

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: TÜFE üstü kira artışına müeyyide uygulayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: TÜFE üstü kira artışına müeyyide uygulayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum "Açıklanan rakamın üzerinde kira zammı, kanuna aykırıdır. TÜFE üstü kira artışına kanuni müeyyide... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T11:27+0300

2022-05-31T11:27+0300

2022-05-31T11:39+0300

ekonomi

murat kurum

fahiş fiyat

kira

ekonomik kriz

ekonomi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira artışlarıyla ilgili "TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni yaptırım uygulayacağız" dedi.Bakan Kurum yaptığı açıklamada ayrıca "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar. 81 ilde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda bu projeyi gerçekleştireceğiz. Projeyi Cumhurbaşkanımız ağustos ayında açıklayacak" ifadelerini kullandı.

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murat kurum, fahiş fiyat, kira, ekonomik kriz, ekonomi