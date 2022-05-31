https://tr.sputniknews.com/20220531/esenyurtta-bir-cocuga-tacizde-bulundugu-iddia-edilen-supheli-yakalandi-1056834737.html
Esenyurt'ta bir çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı
Esenyurt'ta bir çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı
İstanbul Esenyurt'ta bir çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T05:44+0300
2022-05-31T05:44+0300
2022-05-31T05:44+0300
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esenyurt
cami
taciz
afgan
çocuk
çocuk istismarı
polis
istifa
yabancı
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Esenyurt Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde bulunan camide, yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir kişinin, küçük yaştaki bir çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine mahalleli cami önünde toplandı.Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve çevik kuvvet sevk edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlıyı cami önünde toplanan mahalleli linç etmek istedi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz" ifadelerine yer verildi.Açıklamada konuyla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.
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esenyurt, cami, taciz, afgan, çocuk, çocuk istismarı, polis, istifa, yabancı, mülteci, sığınmacı
Esenyurt'ta bir çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı
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İstanbul Esenyurt'ta bir çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Esenyurt Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde bulunan camide, yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir kişinin, küçük yaştaki bir çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine mahalleli cami önünde toplandı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve çevik kuvvet sevk edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlıyı cami önünde toplanan mahalleli linç etmek istedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada konuyla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.