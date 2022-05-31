https://tr.sputniknews.com/20220531/gungorende-5-kattan-dusen-kadinin-bosandigi-erkek-tutuklandi-1056860085.html

Güngören'de 5. kattan düşen kadının, boşandığı erkek tutuklandı

Güngören'de 5. kattan düşen kadının, boşandığı erkek tutuklandı

İstanbul Güngören'de bir kadının 5. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan boşandığı erkek tutuklandı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T22:06+0300

2022-05-31T22:06+0300

2022-05-31T22:10+0300

güngören

türkiye

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kadına yönelik şiddet

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düşmek

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Alınan bilgiye göre, Mareşal Çakmak Mahallesi'nde dün gece 55 yaşındaki Saadet P, 5. kattaki dairesinin penceresinden apartman boşluğuna düştü.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Saadet P'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Saadet P'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kadın ile eski eşi Hüseyin P'nin gün boyu kavga ettiklerini belirledi. Ekipler bunun üzerine Hüseyin P'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası tutuklanması istemiyle hakimliğe gönderildi.Hüseyin P, Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Saadet P. ile görüşmeye devam ettiklerini söyledi.'Arkamı döndüğümde koltukta yoktu'Saadet P'nin bir videosu nedeniyle kavga ettiklerini anlatan Hüseyin P, "Aramızda önce sözlü, sonra fiziksel kavga oldu. Ben bıçağı elime aldım, o bana saldırıyordu. Sonra birbirimizi banyoya ittik ve duş kabininin plastiği kırıldı. Hem onu hem beni yaraladı. Sonra küçük oğlum zile bastı. Ben, 'Şu anda açamayız.' dedim. Ortalığın kırık dökük halini görmesini istemedim. Bu konuşmadan sonra arkamı döndüğümde eşim koltukta yoktu" ifadelerini kullandı.Sonrasında insanların sesini duyduğunu ve o an eşinin aşağıya atladığını anladığını iddia eden şüpheli, oğlunun kendisine 'Kadını neden attın?' dediğini, kendisinin de böyle bir şey olmadığını söylediğini belirtti.Hakimlik, şüphelinin, 'boşandığı eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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güngören, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti, düşmek