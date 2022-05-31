https://tr.sputniknews.com/20220531/isvec-basbakani-andersson-turkiye-ile-cesitli-duzeylerde-gorusmelere-devam-edecegiz-1056853842.html
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye ile müzakerelere devam edeceklerini söyledi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T17:38+0300
2022-05-31T17:38+0300
2022-05-31T17:38+0300
dünya
isveç
magdalena andersson
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056667142_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_68293173a90acc7a6ed37a3f15f10784.jpg
İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin Ankara'daki temaslarıyla ilgili "Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller" sözlerini değerlendirdi.Andersson, "Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz. Bunun devam eden diyalog olduğunu söyleyebilirim" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gidip-gitmeyeceğine yönelik soruya ise Andersson, "Süreçte ne doğruysa onu yapacağız" cevabını verdi.
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056667142_237:0:1137:675_1920x0_80_0_0_c5bf2d82c2e44bf61f1a26c5c4b3c78f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isveç, magdalena andersson
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz
Abone ol
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye ile müzakerelere devam edeceklerini söyledi.
İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin Ankara'daki temaslarıyla ilgili "Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller" sözlerini değerlendirdi.
Andersson, "Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz. Bunun devam eden diyalog olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gidip-gitmeyeceğine yönelik soruya ise Andersson, "Süreçte ne doğruysa onu yapacağız" cevabını verdi.