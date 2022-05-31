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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220531/lavrov-tahil-yuklu-gemilerin-ukraynadan-karadenize-gecisi-icin-gereken-sarti-acikladi---1056847758.html
Lavrov, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan Karadeniz'e geçişi için gereken şartı açıkladı
Lavrov, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan Karadeniz'e geçişi için gereken şartı açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkması için Kiev'in Ukrayna karasularında bulunan kıyı bölgelerini... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T14:34+0300
2022-05-31T14:34+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
karadeniz
tahıl
buğday
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Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Eğer mayınlardan temizleme sorunu çözülecek olursa, ki biz bu konuda endişeli Batılı meslektaşlarımızın dikkatini haftalardır buna çekiyoruz, o zaman Rusya Donanması açık denizde bu gemilerin Karadeniz'e ve sonrasında varış noktalarına sorunsuz şekilde seyretmesini sağlayacaktır" dedi. Rus tarafının tahıl ürünlerinin şu anda Ukrayna'daki bloke edilmiş limanlarda bulunan gemilerle çıkarılmasını garanti edecek önlemleri bir ayı aşkın süredir aldığını kaydeden Lavrov, bu nedenle gıda güvenliği konusunda dile getirilen inisiyatiflerin Moskova'nın garanti ettiği hususlar dikkate alınarak hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Lavrov, limanlarını Rus gemilerine kapatarak, lojistik ve finans zincirlerini bozarak çok sayıda suni problem yaratan Batılı ülkelerin gıda güvenliği konusunda PR yapmanın mı, yoksa bu sorunu somut adımlarla çözmenin mi daha önemli olduğunu ciddi şekilde düşünmek zorunda olduklarını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220531/cavusoglu-rusya-disisleri-bakani-lavrov-8-haziranda-turkiyeye-gelecek-1056839216.html
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sergey lavrov, karadeniz, tahıl, buğday

Lavrov, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan Karadeniz'e geçişi için gereken şartı açıkladı

14:34 31.05.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkması için Kiev'in Ukrayna karasularında bulunan kıyı bölgelerini mayınlardan temizlemesi gerektiğini söyledi.
Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Eğer mayınlardan temizleme sorunu çözülecek olursa, ki biz bu konuda endişeli Batılı meslektaşlarımızın dikkatini haftalardır buna çekiyoruz, o zaman Rusya Donanması açık denizde bu gemilerin Karadeniz'e ve sonrasında varış noktalarına sorunsuz şekilde seyretmesini sağlayacaktır" dedi.
Rus tarafının tahıl ürünlerinin şu anda Ukrayna'daki bloke edilmiş limanlarda bulunan gemilerle çıkarılmasını garanti edecek önlemleri bir ayı aşkın süredir aldığını kaydeden Lavrov, bu nedenle gıda güvenliği konusunda dile getirilen inisiyatiflerin Moskova'nın garanti ettiği hususlar dikkate alınarak hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.
Lavrov, limanlarını Rus gemilerine kapatarak, lojistik ve finans zincirlerini bozarak çok sayıda suni problem yaratan Batılı ülkelerin gıda güvenliği konusunda PR yapmanın mı, yoksa bu sorunu somut adımlarla çözmenin mi daha önemli olduğunu ciddi şekilde düşünmek zorunda olduklarını vurguladı.
Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
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