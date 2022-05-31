https://tr.sputniknews.com/20220531/cavusoglu-rusya-disisleri-bakani-lavrov-8-haziranda-turkiyeye-gelecek-1056839216.html
Çavuşoğlu: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 8 Haziran'da Türkiye'ye gelecek
Çavuşoğlu: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 8 Haziran'da Türkiye'ye gelecek
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'un Karedeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T11:00+0300
2022-05-31T11:00+0300
2022-05-31T11:00+0300
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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu
Çavuşoğlu: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 8 Haziran'da Türkiye'ye gelecek
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Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'un Karedeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı.