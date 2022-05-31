Çavuşoğlu: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 8 Haziran'da Türkiye'ye gelecek

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Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'un Karedeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı.