https://tr.sputniknews.com/20220531/lise-ogrencisi-2-kiz-kacirildi-aileleri-jandarma-onunde-protesto-gerceklestirdi-1056835298.html

Lise öğrencisi 2 kız kaçırıldı, aileler jandarma önünde protesto gerçekleştirdi

Lise öğrencisi 2 kız kaçırıldı, aileler jandarma önünde protesto gerçekleştirdi

İzmir'in Dikili ilçesinde 2,5 ay önce okula gitmek üzere evden ayrılan Buket Uslu'dan (16) haber alınamazken, iki gün önce de kuzeni Gözde Uslu (15) kayboldu... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T06:55+0300

2022-05-31T06:55+0300

2022-05-31T06:56+0300

türkiye

izmir

dikili

çocuk kaçırma

protesto

jandarma

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Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi Buket Uslu, 8 Mart tarihinde okula gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızlarına telefonla da ulaşamayan aile, jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulundu. Ancak bugüne kadar genç kızdan haber alınamadı. Buket Uslu'dan gelecek müjdeli haberi bekleyen aile, bu kez kuzeni Gözde Uslu'nun kaybolmasıyla ikinci kez aynı acıyı yaşadı.Geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında evden çıkan lise öğrencisi Gözde Uslu da evine dönmeyince yakınları jandarma karakoluna şikayette bulundu. Aile ve mahalle sakinleri Buket ve Gözde'nin kaçırıldığını öne sürerek, gece geç saatlerde Çandarlı Jandarma Komutanlığı önünde toplandı. Kayıp olan genç kızların yakınları ve mahalle sakinleri alkışlı protestoda bulunup, karakol önünde oturma eylemi yaptı. Gözde'nin annesi Seher Uslu ve daha önce kayıp olan Buket'in annesi Gülşah Uslu, sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri kayıp olan kızların yakınlarını ve mahalleliyi sakinleştirmekte zorluk çekti.'Evlenma vaadiyle götürdüler'Kızı Gözde’nin paltosuna sarılan ve çocuğunun kaçırıldığını iddia eden Seher Uslu, "Bana evladımı verin, kızımı istiyorum. Yavrumu istiyorum. Ben onsuz yaşayamam” diyerek gözyaşı döktü.8 Mart’ta kaybolan Buket’in annesi Gülşah Uslu ise, "Kaç ay geçti aradan, kızımı verin bana. Nerede verilen sözler nerede, şimdi de bu bacı yandı. Daha kaç anne yanacak” diye haykırdı.Yaşananları anlatan Gözde’nin amcası Seyran Uslu ise "8 Mart tarihinde amcamın torunu Buket Uslu kayboldu. Aslında nerede olduğunu ve yerini biliyoruz. Dün benim yeğenim de kayıp oldu. Yeri belli ve o da 16 yaşında. Alan kişiler de belli. İki kızımızda lise ikinci sınıf öğrencisi. Evlenme vaadi ile götürüyorlar çocukları. Biz kızımızı götürenlere de ulaştık. Ama 'kızınızı vermeyeceğiz, siz işi zora sürüyorsunuz' gibi konuşmalarla karşılaştık" ifadesini kullandı.'Adli makamlar önlem almalı'Çandarlı Dayanışma Derneği Başkanı Halil İbrahim Bircan, “Aynı ailenin 16 yaşındaki bir kızı daha kaçırılmıştı. Benim yakından tanıdığım ailenin bir kızı daha kaçırılınca, ailesi başta olmak üzere köylü Çandarlı Karakolu’na yürüdü. Aklımıza ‘Uslu ailesine bir husumet mi var?’ sorusu geliyor. Neden adli makamlar bir önlem almıyor. Dernek olarak takipçisiyiz” sözlerine yer verdi.

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izmir, dikili, çocuk kaçırma, protesto, jandarma