https://tr.sputniknews.com/20220531/rtib-baskani-karaaslan-turkiye-ve-rusya-kapsamli-isbirligini-gelistirmeye-hazirlaniyor-1056862875.html
RTİB Başkanı Karaaslan: Türkiye ve Rusya kapsamlı işbirliği geliştirmeye hazırlanıyor
RTİB Başkanı Karaaslan: Türkiye ve Rusya kapsamlı işbirliği geliştirmeye hazırlanıyor
Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı Naki Karaaslan Russian Business Guide dergisindeki yazısında Türkiye ile Rusya'nın kapsamlı bir işbirliği... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T23:50+0300
2022-05-31T23:50+0300
2022-06-01T00:10+0300
naki karaaslan
dünya
rusya
türkiye
işbirliği
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Rusya içinde ve dışında iş dünyasındaki gelişmelerden ve umut verici projelerden bahseden Russian Business Guide (RBG) dergisinin yeni sayısı, Türk-Rus işbirliğiyle ilgili özel bir bölümle çıktı.Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı Naki Karaaslan, derginin önsözünde, ABD ve AB'nin Rusya karşıtı yaptırımlarına katılmayan Türkiye'nin dengeli dış politikasının, ekonomi alanı da dahil olmak üzere geniş kapsamlı Türk-Rus işbirliğinin aktif olarak gelişimi için yeni fırsatlar yarattığını kaydetti.Karaaslan, Rusya’da mevcut koşullarda tekstil, meyve ve sebze, otomotiv parçaları gibi geleneksel Türk ihracatının yanı sıra, inşaat malzemeleri, hijyen ürünleri, ilaçlar ve temel ihtiyaç maddeleri gibi yeni ürünlere talebin önemli ölçüde arttığını ifade etti.RTİB Başkanı, “Türk şirketleri, Rus pazarından çekilen Batılı firmalara ait fast food işletmelerini satın almaya ilgi gösteriyor. Türkiye ve Rusya merkez bankaları karşılıklı ticarette ulusal para birimlerine geçişi görüşmeye devam ediyor. Rusların Türkiye’deki gayrimenkule ilgisi artıyor” diye yazdı.Önümüzdeki zamanda yerine getirilmesi gereken görevlere değinen Karaaslan, iki ülke arasındaki lojistik bağlantıları yeniden kurma ve genişletme ihtiyacına dikkat çekerek, “İlgili departmanlarımız, Karadeniz'de feribot (Ro-ro) taşımacılığını geliştirmeye yönelik aktif çalışıyor yürütüyor” ifadesini kullandı.Karaaslan, konuşmasının sonunda şu ifadeye yer verdi:
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RTİB Başkanı Karaaslan: Türkiye ve Rusya kapsamlı işbirliği geliştirmeye hazırlanıyor
23:50 31.05.2022 (güncellendi: 00:10 01.06.2022) Abone ol
Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı Naki Karaaslan Russian Business Guide dergisindeki yazısında Türkiye ile Rusya'nın kapsamlı bir işbirliği geliştirmeye hazırlandığını belirtti.
Rusya içinde ve dışında iş dünyasındaki gelişmelerden ve umut verici projelerden bahseden Russian Business Guide (RBG) dergisinin yeni sayısı, Türk-Rus işbirliğiyle ilgili özel bir bölümle çıktı.
Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı Naki Karaaslan, derginin önsözünde, ABD ve AB'nin Rusya karşıtı yaptırımlarına katılmayan Türkiye'nin dengeli dış politikasının, ekonomi alanı da dahil olmak üzere geniş kapsamlı Türk-Rus işbirliğinin aktif olarak gelişimi için yeni fırsatlar yarattığını kaydetti.
Karaaslan, Rusya’da mevcut koşullarda tekstil, meyve ve sebze, otomotiv parçaları gibi geleneksel Türk ihracatının yanı sıra, inşaat malzemeleri, hijyen ürünleri, ilaçlar ve temel ihtiyaç maddeleri gibi yeni ürünlere talebin önemli ölçüde arttığını ifade etti.
RTİB Başkanı, “Türk şirketleri, Rus pazarından çekilen Batılı firmalara ait fast food işletmelerini satın almaya ilgi gösteriyor. Türkiye ve Rusya merkez bankaları karşılıklı ticarette ulusal para birimlerine geçişi görüşmeye devam ediyor. Rusların Türkiye’deki gayrimenkule ilgisi artıyor” diye yazdı.
Önümüzdeki zamanda yerine getirilmesi gereken görevlere değinen Karaaslan, iki ülke arasındaki lojistik bağlantıları yeniden kurma ve genişletme ihtiyacına dikkat çekerek, “İlgili departmanlarımız, Karadeniz'de feribot (Ro-ro) taşımacılığını geliştirmeye yönelik aktif çalışıyor yürütüyor” ifadesini kullandı.
Karaaslan, konuşmasının sonunda şu ifadeye yer verdi:
“İki ülkenin idareleri, halklarımızın çıkarına olduğu için kapsamlı işbirliğini geliştirmeye kararlı. Rusya ile Türkiye arasında kapsamlı ilişkilerin geliştirilmesi için çaba göstermeye devam etmeye kararlıyız.”