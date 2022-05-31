https://tr.sputniknews.com/20220531/rusya-karadag-buyukelciliginin-bir-calisanini-sinir-disi-edecek-1056849970.html

Rusya, Karadağ Büyükelçiliği’nin bir çalışanını sınır dışı edecek

Rusya, Karadağ Büyükelçiliği’nin bir çalışanını sınır dışı edecek

Rusya Dışişleri, ülkedeki Karadağ Büyükelçiliği’nin bir çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıkladı. Söz konusu kararın... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T15:46+0300

2022-05-31T15:46+0300

2022-05-31T16:00+0300

rusya

karadağ

ukrayna krizi

büyükelçilik

diplomat

sınır dışı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “31 Mayıs’ta Karadağ’ın Rusya’daki Büyükelçisi Milorad Scepanovic, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na davet edilmiştir. Moskova’daki Karadağ Büyükelçiliği’nin bir çalışanının ‘persona non grata’ (istenmeyen kişi) ilan edildiğine ilişkin bakanlık notası, burada kendisine iletilmiştir” denildi.Açıklamada kararın sebebine ilişkin, “Söz konusu önlem, Karadağ tarafının, Rusya’nın Podgorica Büyükelçiliği’nde çalışan bir dizi diplomatın 7 Nisan’da tamamen dayanaksız bir biçimde persona non grata ilan edilmiş olmalarına yanıtımızdır” ifadeleri kullanıldı.

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rusya, karadağ, büyükelçilik, diplomat, sınır dışı