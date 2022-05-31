https://tr.sputniknews.com/20220531/rusya-karadag-buyukelciliginin-bir-calisanini-sinir-disi-edecek-1056849970.html
Rusya, Karadağ Büyükelçiliği’nin bir çalışanını sınır dışı edecek
Rusya, Karadağ Büyükelçiliği’nin bir çalışanını sınır dışı edecek
Rusya Dışişleri, ülkedeki Karadağ Büyükelçiliği’nin bir çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıkladı. Söz konusu kararın... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T15:46+0300
2022-05-31T15:46+0300
2022-05-31T16:00+0300
rusya
karadağ
ukrayna krizi
büyükelçilik
diplomat
sınır dışı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “31 Mayıs’ta Karadağ’ın Rusya’daki Büyükelçisi Milorad Scepanovic, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na davet edilmiştir. Moskova’daki Karadağ Büyükelçiliği’nin bir çalışanının ‘persona non grata’ (istenmeyen kişi) ilan edildiğine ilişkin bakanlık notası, burada kendisine iletilmiştir” denildi.Açıklamada kararın sebebine ilişkin, “Söz konusu önlem, Karadağ tarafının, Rusya’nın Podgorica Büyükelçiliği’nde çalışan bir dizi diplomatın 7 Nisan’da tamamen dayanaksız bir biçimde persona non grata ilan edilmiş olmalarına yanıtımızdır” ifadeleri kullanıldı.
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rusya, karadağ, büyükelçilik, diplomat, sınır dışı
Rusya, Karadağ Büyükelçiliği’nin bir çalışanını sınır dışı edecek
15:46 31.05.2022 (güncellendi: 16:00 31.05.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri, ülkedeki Karadağ Büyükelçiliği’nin bir çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıkladı. Söz konusu kararın, Karadağ hükümetinin ülkedeki bir Rus diplomatı sınırdışı etme kararına karşılık olarak alındığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “31 Mayıs’ta Karadağ’ın Rusya’daki Büyükelçisi Milorad Scepanovic, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na davet edilmiştir. Moskova’daki Karadağ Büyükelçiliği’nin bir çalışanının ‘persona non grata’ (istenmeyen kişi) ilan edildiğine ilişkin bakanlık notası, burada kendisine iletilmiştir” denildi.
Açıklamada kararın sebebine ilişkin, “Söz konusu önlem, Karadağ tarafının, Rusya’nın Podgorica Büyükelçiliği’nde çalışan bir dizi diplomatın 7 Nisan’da tamamen dayanaksız bir biçimde persona non grata ilan edilmiş olmalarına yanıtımızdır” ifadeleri kullanıldı.