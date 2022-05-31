https://tr.sputniknews.com/20220531/rusya-savunma-bakanligi-mariupolun-ozgurlestirilmesi-sonrasi-ilk-kargo-gemisi-yola-cikti-1056848920.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol'ün özgürleştirilmesi sonrası ilk kargo gemisi yola çıktı
Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol'ün özgürleştirilmesi sonrası ilk kargo gemisi yola çıktı
Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'ün Ukraynalı aşırı milliyetçilerden temizlenmesinin ardından ilk kargo gemisinin kentteki limandan ayrıldığını belirtti. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T15:20+0300
2022-05-31T15:20+0300
2022-05-31T15:20+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Askeri Bölgesi, 'Slavutiç' tipi kargo gemisinin Karadeniz Filosu'nun Novorossiysk Deniz Üssü'ne ait topçu ve anti-sabotaj botları eşliğinde Mariupol Limanı'ndan ayrıldığını ifade etti.Güney Askeri Bölgesi, metal yüklü geminin teslimatı gerçekleştirmek üzere Rusya'nın Rostov Bölgesi'ne seyrettiğini bildirdi.Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin de, 2 bin 500 ton sac metal yüklü geminin bugün demir aldığını doğruladı.Puşilin, Mariupol Limanı'nın Azak Denizi'nin en büyüğü ve her türden kargonun elleçlenebildiği tek liman olduğuna dikkat çekerek bu limanın Donbass için çok önemli bir transfer merkezi olduğunu vurguladı.Rusya, bu ayın başlarında 2 bin 400'den fazla Ukraynalı askerin Rus kuşatması altındaki Azovstal çelik fabrikasında teslim olmasıyla Mariupol'ün tam kontrolünü ele geçirdiğini açıklamış ve geçtiğimiz hafta da limanın mayından temizlendiğini ve ticari gemilere yeniden açıldığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220531/lavrov-tahil-yuklu-gemilerin-ukraynadan-karadenize-gecisi-icin-gereken-sarti-acikladi---1056847758.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, mariupol, kargo gemisi
Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol'ün özgürleştirilmesi sonrası ilk kargo gemisi yola çıktı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'ün Ukraynalı aşırı milliyetçilerden temizlenmesinin ardından ilk kargo gemisinin kentteki limandan ayrıldığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Askeri Bölgesi, 'Slavutiç' tipi kargo gemisinin Karadeniz Filosu'nun Novorossiysk Deniz Üssü'ne ait topçu ve anti-sabotaj botları eşliğinde Mariupol Limanı'ndan ayrıldığını ifade etti.
Güney Askeri Bölgesi, metal yüklü geminin teslimatı gerçekleştirmek üzere Rusya'nın Rostov Bölgesi'ne seyrettiğini bildirdi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin de, 2 bin 500 ton sac metal yüklü geminin bugün demir aldığını doğruladı.
Puşilin, Mariupol Limanı'nın Azak Denizi'nin en büyüğü ve her türden kargonun elleçlenebildiği tek liman olduğuna dikkat çekerek bu limanın Donbass için çok önemli bir transfer merkezi olduğunu vurguladı.
Rusya, bu ayın başlarında 2 bin 400'den fazla Ukraynalı askerin Rus kuşatması altındaki Azovstal çelik fabrikasında teslim olmasıyla Mariupol'ün tam kontrolünü ele geçirdiğini açıklamış ve geçtiğimiz hafta da limanın mayından temizlendiğini ve ticari gemilere yeniden açıldığını duyurmuştu.