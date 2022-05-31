Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220531/rusya-savunma-bakanligi-mariupolun-ozgurlestirilmesi-sonrasi-ilk-kargo-gemisi-yola-cikti-1056848920.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol'ün özgürleştirilmesi sonrası ilk kargo gemisi yola çıktı
Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol'ün özgürleştirilmesi sonrası ilk kargo gemisi yola çıktı
Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'ün Ukraynalı aşırı milliyetçilerden temizlenmesinin ardından ilk kargo gemisinin kentteki limandan ayrıldığını belirtti. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T15:20+0300
2022-05-31T15:20+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
mariupol
kargo gemisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056836636_0:125:1201:800_1920x0_80_0_0_7f65155bb31fb56b2d52df85a3dce96a.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Askeri Bölgesi, 'Slavutiç' tipi kargo gemisinin Karadeniz Filosu'nun Novorossiysk Deniz Üssü'ne ait topçu ve anti-sabotaj botları eşliğinde Mariupol Limanı'ndan ayrıldığını ifade etti.Güney Askeri Bölgesi, metal yüklü geminin teslimatı gerçekleştirmek üzere Rusya'nın Rostov Bölgesi'ne seyrettiğini bildirdi.Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin de, 2 bin 500 ton sac metal yüklü geminin bugün demir aldığını doğruladı.Puşilin, Mariupol Limanı'nın Azak Denizi'nin en büyüğü ve her türden kargonun elleçlenebildiği tek liman olduğuna dikkat çekerek bu limanın Donbass için çok önemli bir transfer merkezi olduğunu vurguladı.Rusya, bu ayın başlarında 2 bin 400'den fazla Ukraynalı askerin Rus kuşatması altındaki Azovstal çelik fabrikasında teslim olmasıyla Mariupol'ün tam kontrolünü ele geçirdiğini açıklamış ve geçtiğimiz hafta da limanın mayından temizlendiğini ve ticari gemilere yeniden açıldığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220531/lavrov-tahil-yuklu-gemilerin-ukraynadan-karadenize-gecisi-icin-gereken-sarti-acikladi---1056847758.html
rusya
ukrayna
mariupol
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056836636_64:0:1131:800_1920x0_80_0_0_d6b24211ac4a441ab2a4705e8b3d6a85.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, mariupol, kargo gemisi

Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol'ün özgürleştirilmesi sonrası ilk kargo gemisi yola çıktı

15:20 31.05.2022
© AP PhotoMariupol limanı
Mariupol limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AP Photo
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'ün Ukraynalı aşırı milliyetçilerden temizlenmesinin ardından ilk kargo gemisinin kentteki limandan ayrıldığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Askeri Bölgesi, 'Slavutiç' tipi kargo gemisinin Karadeniz Filosu'nun Novorossiysk Deniz Üssü'ne ait topçu ve anti-sabotaj botları eşliğinde Mariupol Limanı'ndan ayrıldığını ifade etti.
Güney Askeri Bölgesi, metal yüklü geminin teslimatı gerçekleştirmek üzere Rusya'nın Rostov Bölgesi'ne seyrettiğini bildirdi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin de, 2 bin 500 ton sac metal yüklü geminin bugün demir aldığını doğruladı.
Puşilin, Mariupol Limanı'nın Azak Denizi'nin en büyüğü ve her türden kargonun elleçlenebildiği tek liman olduğuna dikkat çekerek bu limanın Donbass için çok önemli bir transfer merkezi olduğunu vurguladı.
Rusya, bu ayın başlarında 2 bin 400'den fazla Ukraynalı askerin Rus kuşatması altındaki Azovstal çelik fabrikasında teslim olmasıyla Mariupol'ün tam kontrolünü ele geçirdiğini açıklamış ve geçtiğimiz hafta da limanın mayından temizlendiğini ve ticari gemilere yeniden açıldığını duyurmuştu.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
Ukrayna krizi
Lavrov, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan Karadeniz'e geçişi için gereken şartı açıkladı
14:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала