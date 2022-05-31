https://tr.sputniknews.com/20220531/sahile-vuran-balon-baliklarini-yiyen-11-kedi-zehirlendi-1056840679.html
Sahile vuran balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi
Sahile vuran balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi
Mersin Silifke'de farklı zamanlarda sahile vuran ölü balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi. Kedilerden bazıları öldü, bazıları ise veterinerlerin... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T11:43+0300
2022-05-31T11:43+0300
2022-05-31T11:46+0300
balon balığı
türkiye
mersin
kedi
zehirlenme
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Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Boğsak Koyu'nda farklı zamanlarda sahile vuran ölü balon balıklarını yiyen 11 kediden bazıları telef oldu.Kedileri gören hayvanseverler, bazılarını veteriner hekimlere götürdü, yapılan müdahalelerle kurtarıldı.‘Sahile atmasınlar, açıkta bir yere atsınlar’Sahile vuran balon balıklarını gören hayvanseverler, ağların arasında çıkan balıkları sahile yakın bir noktada denize atan tekne sahiplerine tepki gösterdi.Çıkan tartışmanın ardından hayvanseverler, Sahil Güvenlik ekibine haber verdi. Koya gelen ekipler, inceleme başlattı.Bölgede yaşayan Tufan Kutlu, "Balon balıklarını getirip sahile attılar, yiyen kedi öldü. Bunları sahile atmasınlar. Öldürüp açıkta bir yere atsınlar. Burası hepimizin, kedilerin de yaşam alanı'' dedi.Sahildeki balon balıklarını toplayan Cumhur Atlas da, "Sahilde bulduğumuz balon balıklarını poşetleyip çöpe attık. Kedilerimiz bunları yiyip ölüyor. Lütfen bunları sahile atmayın" diye konuştu.'Bize gelirken yolda ölüyor'Balon balıklarını yiyerek zehirlenen kedileri tedavi eden Veteriner Hekim Lokman Eren ise şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20210504/resmi-gazetede-yayinlandi-balon-baligi-avlayana-5-tl-odeme-yapilacak-1044417837.html
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balon balığı, mersin, kedi, zehirlenme
Sahile vuran balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi
11:43 31.05.2022 (güncellendi: 11:46 31.05.2022) Abone ol
Mersin Silifke'de farklı zamanlarda sahile vuran ölü balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi. Kedilerden bazıları öldü, bazıları ise veterinerlerin müdahalesiyle hayatta kaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Boğsak Koyu'nda farklı zamanlarda sahile vuran ölü balon balıklarını yiyen 11 kediden bazıları telef oldu.
Kedileri gören hayvanseverler, bazılarını veteriner hekimlere götürdü, yapılan müdahalelerle kurtarıldı.
‘Sahile atmasınlar, açıkta bir yere atsınlar’
Sahile vuran balon balıklarını gören hayvanseverler, ağların arasında çıkan balıkları sahile yakın bir noktada denize atan tekne sahiplerine tepki gösterdi.
Çıkan tartışmanın ardından hayvanseverler, Sahil Güvenlik ekibine haber verdi. Koya gelen ekipler, inceleme başlattı.
Bölgede yaşayan Tufan Kutlu, "Balon balıklarını getirip sahile attılar, yiyen kedi öldü. Bunları sahile atmasınlar. Öldürüp açıkta bir yere atsınlar. Burası hepimizin, kedilerin de yaşam alanı'' dedi.
Sahildeki balon balıklarını toplayan Cumhur Atlas da, "Sahilde bulduğumuz balon balıklarını poşetleyip çöpe attık. Kedilerimiz bunları yiyip ölüyor. Lütfen bunları sahile atmayın" diye konuştu.
'Bize gelirken yolda ölüyor'
Balon balıklarını yiyerek zehirlenen kedileri tedavi eden Veteriner Hekim Lokman Eren ise şunları söyledi:
''Amatör ve tekne balıkçılarımız bunları yakaladıklarında sahile atıyor. Kediler bunu yediklerinde zaten aniden zehirleyip öldürüyor. Bizlerin ricası balıkçıların bunların karnını yarıp denize atmaları ya da sahilde öldürüp gömmeleridir. Bu yıl sık sık kedi zehirlenmesi geliyor. Birçoğu zaten bize gelirken yolda ölmüş oluyor. Bu nedenle yedikten birkaç dakika içerisinde öldürebiliyor. Sadece yemesi değil, salyası bile kediyi öldürebilecek zehre sahiptir.''