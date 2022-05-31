https://tr.sputniknews.com/20220531/sgk-bazi-ozel-hastanelerin-hastalara-hizmet-vermede-sinir-getiren-uygulamasina-son-verdi-1056840583.html
SGK, bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verdi
SGK, bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verdi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı özel hastanelerin kısmi branşlardaki hasta kabulü anlaşması yerine bütün branşlarda hasta kabul etmesi şartını getirdi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T11:43+0300
2022-05-31T11:43+0300
2022-05-31T11:43+0300
türkiye
sgk
hastane
özel hastane
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SGK'den yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta yayımlanan "Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi" ile bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verdiği anımsatıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler SGK tarafından karşılanıyordu. SGK'nin yeni uygulamasıyla özel hastaneler, tüm branşlarda vatandaşların her türlü sağlık hizmeti talebine cevap verecek. Böylece hastalara hizmet vermede sınır getiren kısmi branşlardaki hasta kabulü uygulaması sona erecek ve tedavilere kapsamlı cevap verilmesi mümkün hale gelecek."
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sgk, hastane, özel hastane
SGK, bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verdi
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı özel hastanelerin kısmi branşlardaki hasta kabulü anlaşması yerine bütün branşlarda hasta kabul etmesi şartını getirdi.
SGK'den yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta yayımlanan "Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi" ile bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verdiği anımsatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler SGK tarafından karşılanıyordu. SGK'nin yeni uygulamasıyla özel hastaneler, tüm branşlarda vatandaşların her türlü sağlık hizmeti talebine cevap verecek. Böylece hastalara hizmet vermede sınır getiren kısmi branşlardaki hasta kabulü uygulaması sona erecek ve tedavilere kapsamlı cevap verilmesi mümkün hale gelecek."