https://tr.sputniknews.com/20220531/tarihi-binada-1-yil-sonra-tekrar-yangin-cikti-1056833798.html

Tarihi binada 1 yıl sonra tekrar yangın çıktı

Tarihi binada 1 yıl sonra tekrar yangın çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde tarihi binada 1 yıl sonra yeniden yangın çıktı. Alevlerin sardığı kullanılmayan binadaki yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T02:49+0300

2022-05-31T02:49+0300

2022-05-31T02:49+0300

türkiye

tarihi bina

yangın

izmir

konak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056833873_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_ba130d2b5d1f8deae2a3fa6bb4c02a69.jpg

Yangın, bugün saat 21.45 sıralarında Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan tarihi binada çıktı. Uzun yıllar önce iplik fabrikası olarak kullanılan ancak şu anda kullanılmayan tarihi binada çıkan yangını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı 1 saatlik çalışma sonucunda, yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, tarihi bina hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Tarihi binede bir yıl önce de yangın çıktığı öğrenildi. O dönemde de kullanılmayan binadaki yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede yaptığı müdahale ile büyümeden söndürülmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220527/senegalde-11-bebegin-oldugu-hastane-yanginin-ardindan-saglik-bakani-sarr-gorevden-alindi-1056722555.html

türkiye

izmir

konak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tarihi bina, yangın, izmir, konak