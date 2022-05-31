https://tr.sputniknews.com/20220531/yunanistan-turkiye-sinirina-cektigi-duvari-uzatiyor-1056845410.html
Yunanistan Türkiye sınırına çektiği duvarı uzatıyor
Yunanistan Türkiye sınırına çektiği duvarı uzatıyor
Geçen yıl Türkiye ile Meriç Nehri'nin çizdiği sınıra çekmeye başladığı çelik duvarı uzatma kararı alan Yunanistan, ilave inşaat için AB'den mali destek talep... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T13:29+0300
2022-05-31T13:29+0300
2022-05-31T13:53+0300
dünya
ab
yunanistan
türkiye
sınır
duvar
göçmen
avrupa komisyonu
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Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Türkiye sınırına çektikleri çelik duvarı 40'tan 120 kilometreye uzatma kararı aldıklarını, inşaat faaliyetlerinin bu yıl içinde başlayacağını duyurdu.Maliyet açıklanmadıAtina'da bir radyoya konuşan Mitarakis, hükümetin duvarı uzatma kararı aldığını ve AB'den finansman talep ettiğini belirtti, ancak projenin maliyeti konusunda bilgi vermedi. Ardından mülakatın ses kaydını sosyal medya hesabında paylaştı. İki komşu arasındaki sorunlar AB'ye havale Açıklama Atina-Ankara geriliminin tırmandığı dönemde geldi. Atina'nın NATO müttefiki komşusuna yönelttiği suçlamalar arasında göçmenleri AB'ye baskı için araç olarak kullanmak da var. Suçlamaları reddeden Ankara, çoğu Suriye'den gelen milyonlarca göçmene evsahipliği yaparak orantısız yük taşıdığını söylüyor. 12 ülke AB'den duvar fonu talep ediyorGeçen yıl Yunanistan dahil 12 ülke ulusal bütçeden karşılanan sınıra duvar çekme faaliyetleri için AB'den para istedi. Komisyon'dan bütçe çıkmadıHalihazırda Avrupa Komisyonu, sınır güvenliği dairesi Frontex dahil göçmenlerle ilgili diğer faaliyetlere akıtılan fonların tükenmesine yol açacağı gerekçesiyle dış sınırlarına duvar inşaatına bütçe ayırmış değil.
https://tr.sputniknews.com/20220523/cumhurbaskani-erdogan-1056604835.html
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ab, yunanistan, türkiye, sınır, duvar, göçmen, avrupa komisyonu
Yunanistan Türkiye sınırına çektiği duvarı uzatıyor
13:29 31.05.2022 (güncellendi: 13:53 31.05.2022) Abone ol
Geçen yıl Türkiye ile Meriç Nehri'nin çizdiği sınıra çekmeye başladığı çelik duvarı uzatma kararı alan Yunanistan, ilave inşaat için AB'den mali destek talep etti.
Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Türkiye sınırına çektikleri çelik duvarı 40'tan 120 kilometreye uzatma kararı aldıklarını, inşaat faaliyetlerinin bu yıl içinde başlayacağını duyurdu.
Maliyet açıklanmadı
Atina'da bir radyoya konuşan Mitarakis, hükümetin duvarı uzatma kararı aldığını ve AB'den finansman talep ettiğini belirtti, ancak projenin maliyeti konusunda bilgi vermedi. Ardından mülakatın ses kaydını sosyal medya hesabında paylaştı.
İki komşu arasındaki sorunlar AB'ye havale
Açıklama Atina-Ankara geriliminin tırmandığı dönemde geldi. Atina'nın NATO müttefiki komşusuna yönelttiği suçlamalar arasında göçmenleri AB'ye baskı için araç olarak kullanmak da var. Suçlamaları reddeden Ankara, çoğu Suriye'den gelen milyonlarca göçmene evsahipliği yaparak orantısız yük taşıdığını söylüyor.
12 ülke AB'den duvar fonu talep ediyor
Geçen yıl Yunanistan dahil 12 ülke ulusal bütçeden karşılanan sınıra duvar çekme faaliyetleri için AB'den para istedi.
Komisyon'dan bütçe çıkmadı
Halihazırda Avrupa Komisyonu, sınır güvenliği dairesi Frontex dahil göçmenlerle ilgili diğer faaliyetlere akıtılan fonların tükenmesine yol açacağı gerekçesiyle dış sınırlarına duvar inşaatına bütçe ayırmış değil.