https://tr.sputniknews.com/20220531/yunanistan-turkiye-sinirina-cektigi-duvari-uzatiyor-1056845410.html

Yunanistan Türkiye sınırına çektiği duvarı uzatıyor

Yunanistan Türkiye sınırına çektiği duvarı uzatıyor

Geçen yıl Türkiye ile Meriç Nehri'nin çizdiği sınıra çekmeye başladığı çelik duvarı uzatma kararı alan Yunanistan, ilave inşaat için AB'den mali destek talep... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T13:29+0300

2022-05-31T13:29+0300

2022-05-31T13:53+0300

dünya

ab

yunanistan

türkiye

sınır

duvar

göçmen

avrupa komisyonu

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Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Türkiye sınırına çektikleri çelik duvarı 40'tan 120 kilometreye uzatma kararı aldıklarını, inşaat faaliyetlerinin bu yıl içinde başlayacağını duyurdu.Maliyet açıklanmadıAtina'da bir radyoya konuşan Mitarakis, hükümetin duvarı uzatma kararı aldığını ve AB'den finansman talep ettiğini belirtti, ancak projenin maliyeti konusunda bilgi vermedi. Ardından mülakatın ses kaydını sosyal medya hesabında paylaştı. İki komşu arasındaki sorunlar AB'ye havale Açıklama Atina-Ankara geriliminin tırmandığı dönemde geldi. Atina'nın NATO müttefiki komşusuna yönelttiği suçlamalar arasında göçmenleri AB'ye baskı için araç olarak kullanmak da var. Suçlamaları reddeden Ankara, çoğu Suriye'den gelen milyonlarca göçmene evsahipliği yaparak orantısız yük taşıdığını söylüyor. 12 ülke AB'den duvar fonu talep ediyorGeçen yıl Yunanistan dahil 12 ülke ulusal bütçeden karşılanan sınıra duvar çekme faaliyetleri için AB'den para istedi. Komisyon'dan bütçe çıkmadıHalihazırda Avrupa Komisyonu, sınır güvenliği dairesi Frontex dahil göçmenlerle ilgili diğer faaliyetlere akıtılan fonların tükenmesine yol açacağı gerekçesiyle dış sınırlarına duvar inşaatına bütçe ayırmış değil.

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ab, yunanistan, türkiye, sınır, duvar, göçmen, avrupa komisyonu