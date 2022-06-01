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Akşener'den Erdoğan'a: İyiliğe, güzelliğe ve saygıya dair her şeyi şuursuzca harcamakta ısrar ediyor
Akşener'den Erdoğan'a: İyiliğe, güzelliğe ve saygıya dair her şeyi şuursuzca harcamakta ısrar ediyor
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bugünkü grup toplantısında Gezi protestolarını hedef alan sözleriyle ilgili sosyal medyadan yanıt... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
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meral akşener
politika
recep tayyip erdoğan
gezi
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İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi protestolarıyla ilgili bugün partisinin grup toplantısındaki "Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Cami’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler, evet bira şişeleri ile bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, nedir değildir; öyle bir şey yok” sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.Akşener yaptığı paylaşımlarda şunları ifade etti:
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Akşener'den Erdoğan'a: İyiliğe, güzelliğe ve saygıya dair her şeyi şuursuzca harcamakta ısrar ediyor

22:12 01.06.2022 (güncellendi: 22:13 01.06.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bugünkü grup toplantısında Gezi protestolarını hedef alan sözleriyle ilgili sosyal medyadan yanıt verdi. Akşener “Bay Kriz ise belli ki iktidarda kalabilmek adına; iyiliğe, güzelliğe ve saygıya dair her şeyi şuursuzca harcamakta ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.
İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi protestolarıyla ilgili bugün partisinin grup toplantısındaki "Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Cami’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler, evet bira şişeleri ile bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, nedir değildir; öyle bir şey yok” sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.
Akşener yaptığı paylaşımlarda şunları ifade etti:
"Milletimizin her bir ferdi; inancı, ideolojisi, kimliği ve yaşam tercihleri bakımından bu ülkenin ortak pay sahipleri olarak eşit derecede saygıyı hak ederler. Bu saygı ve anlayış da bizi birbirimize bağlayan, millet yapan duygunun özüdür.
Milletimizi yoksullukta ve fakirlikte eşitlerken kalan her konuda parçalamaya ve bölmeye adeta yemin eden Bay Kriz ise belli ki iktidarda kalabilmek adına; iyiliğe, güzelliğe ve saygıya dair her şeyi şuursuzca harcamakta ısrar ediyor.
Çünkü sayın Erdoğan için koltuğu, tüm manevi değerlerin bezirganlığını yapabildiği, her şeyi mübah gördüğü bir ticaret sahasıdır. Mesele kendi iktidarı olduğunda milletimiz ve memleketimizin akıbeti sadece teferruattır.
Varsın onlar kirli siyasetlerinin, zehirli dillerinin çamurunda debelensinler. Biz inatla ve ısrarla; hürriyet için, demokrasi için, eşitlik ve adalet için mücadele edeceğiz! Ve o sandık geldiğinde bu istibdata mutlaka son vereceğiz! Hiç merak etmeyin, çok az kaldı!"
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