https://tr.sputniknews.com/20220601/aksenerden-erdogana-iyilige-guzellige-ve-saygiya-dair-her-seyi-suursuzca-harcamakta-israr-ediyor-1056896546.html

Akşener'den Erdoğan'a: İyiliğe, güzelliğe ve saygıya dair her şeyi şuursuzca harcamakta ısrar ediyor

Akşener'den Erdoğan'a: İyiliğe, güzelliğe ve saygıya dair her şeyi şuursuzca harcamakta ısrar ediyor

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bugünkü grup toplantısında Gezi protestolarını hedef alan sözleriyle ilgili sosyal medyadan yanıt... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T22:12+0300

2022-06-01T22:12+0300

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meral akşener

politika

recep tayyip erdoğan

gezi

gezi parkı

twitter

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İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi protestolarıyla ilgili bugün partisinin grup toplantısındaki "Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Cami’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler, evet bira şişeleri ile bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, nedir değildir; öyle bir şey yok” sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.Akşener yaptığı paylaşımlarda şunları ifade etti:

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2022

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meral akşener, recep tayyip erdoğan, gezi, gezi parkı, twitter