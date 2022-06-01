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Çin’de 6.1 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 6 yaralı
Çin’de 6.1 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 6 yaralı
Çin’in Siçuan eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T15:42+0300
2022-06-01T15:42+0300
2022-06-01T15:45+0300
dünya
çin
deprem
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Çin’in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde yerel saatle 17.00’de 6.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Çin Deprem Ağları Merkezi, Yaan kenti yakınlarında meydana gelen depremin derinliğini 17 kilometre olarak açıkladı.1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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çin, deprem
Çin’de 6.1 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 6 yaralı
15:42 01.06.2022 (güncellendi: 15:45 01.06.2022) Abone ol
Çin’in Siçuan eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin’in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde yerel saatle 17.00’de 6.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Çin Deprem Ağları Merkezi, Yaan kenti yakınlarında meydana gelen depremin derinliğini 17 kilometre olarak açıkladı.
1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.