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Çin’de 6.1 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 6 yaralı
Çin’de 6.1 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 6 yaralı
Çin’in Siçuan eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
çin
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Çin’in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde yerel saatle 17.00’de 6.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Çin Deprem Ağları Merkezi, Yaan kenti yakınlarında meydana gelen depremin derinliğini 17 kilometre olarak açıkladı.1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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çin, deprem

Çin’de 6.1 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 6 yaralı

15:42 01.06.2022 (güncellendi: 15:45 01.06.2022)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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Çin’in Siçuan eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin’in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde yerel saatle 17.00’de 6.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Çin Deprem Ağları Merkezi, Yaan kenti yakınlarında meydana gelen depremin derinliğini 17 kilometre olarak açıkladı.
1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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