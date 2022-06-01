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Çocuk işçi ustasını öldürdü
Çocuk işçi ustasını öldürdü
Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk, kendisini sürekli dövdüğünü iddia ettiği eski ustasını tüfekle öldürdü. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T16:29+0300
2022-06-01T16:29+0300
2022-06-01T16:29+0300
türkiye
denizli
cinayet
polis
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Denizli'de bir kişi vurularak öldürüldü.Olay, dün saat 20.00 sıralarında Akpınar Mahallesi, Ceyhun Caddesi'nde meydana geldi. Oto tamircisi 52 yaşındaki Metin Altundağ’ın eve dönerken kullandığı motosikletin önü, otomobil sürücüsü tarafından kesildi.Otomobilden inen sürücü, Altundağ'a pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altundağ, hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Altundağ'ı öldürdüğü belirlenen 16 yaşındaki F.K.’yi gözaltına aldı.Dayak iddiasıF.K.'nin bir süre Altundağ'ın yanında çırak olarak çalıştığı, kendisini sürekli dövdüğü için öldürdüğünü söylediği belirtildi.
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denizli, cinayet, polis
Çocuk işçi ustasını öldürdü
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Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk, kendisini sürekli dövdüğünü iddia ettiği eski ustasını tüfekle öldürdü.
Denizli'de bir kişi vurularak öldürüldü.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Akpınar Mahallesi, Ceyhun Caddesi'nde meydana geldi. Oto tamircisi 52 yaşındaki Metin Altundağ’ın eve dönerken kullandığı motosikletin önü, otomobil sürücüsü tarafından kesildi.
Otomobilden inen sürücü, Altundağ'a pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altundağ, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Altundağ'ı öldürdüğü belirlenen 16 yaşındaki F.K.’yi gözaltına aldı.
Dayak iddiası
F.K.'nin bir süre Altundağ'ın yanında çırak olarak çalıştığı, kendisini sürekli dövdüğü için öldürdüğünü söylediği belirtildi.