https://tr.sputniknews.com/20220601/cocuk-isci-ustasini-oldurdu-1056887997.html

Çocuk işçi ustasını öldürdü

Çocuk işçi ustasını öldürdü

Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk, kendisini sürekli dövdüğünü iddia ettiği eski ustasını tüfekle öldürdü. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T16:29+0300

2022-06-01T16:29+0300

2022-06-01T16:29+0300

türkiye

denizli

cinayet

polis

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Denizli'de bir kişi vurularak öldürüldü.Olay, dün saat 20.00 sıralarında Akpınar Mahallesi, Ceyhun Caddesi'nde meydana geldi. Oto tamircisi 52 yaşındaki Metin Altundağ’ın eve dönerken kullandığı motosikletin önü, otomobil sürücüsü tarafından kesildi.Otomobilden inen sürücü, Altundağ'a pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altundağ, hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Altundağ'ı öldürdüğü belirlenen 16 yaşındaki F.K.’yi gözaltına aldı.Dayak iddiasıF.K.'nin bir süre Altundağ'ın yanında çırak olarak çalıştığı, kendisini sürekli dövdüğü için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

türkiye

denizli

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denizli, cinayet, polis