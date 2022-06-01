https://tr.sputniknews.com/20220601/hali-fabrikasinda-buhar-kazani-patladi-1-olu-1-yarali--1056889056.html
Halı fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Halı fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te halı fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlamada yaralanan iki işçiden biri hayatını kaybetti. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T16:57+0300
2022-06-01T16:57+0300
2022-06-01T16:57+0300
yaşam
halı
fabrika
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Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) halı fabrikasının buhar kazanında, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlamanın ardından bölgeye, çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.Fabrikanın bulunduğu Kamil Şerbetçi Caddesi, tedbir amaçlı çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.Patlama, fabrika ve çevresinde hasara neden oldu.Olayda yaralanan işçi Ahmet Larai ve Semih Musso 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan Semih Musso, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.Bu arada, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve belediye ekipleri, patlamanın ardından yola savrulan parçaları kaldırarak yolu tekrar trafik akışına açtı.
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halı, fabrika
Halı fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı
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Gaziantep'te halı fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlamada yaralanan iki işçiden biri hayatını kaybetti.
Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) halı fabrikasının buhar kazanında, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından bölgeye, çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Fabrikanın bulunduğu Kamil Şerbetçi Caddesi, tedbir amaçlı çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Patlama, fabrika ve çevresinde hasara neden oldu.
Olayda yaralanan işçi Ahmet Larai ve Semih Musso 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Semih Musso, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Bu arada, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve belediye ekipleri, patlamanın ardından yola savrulan parçaları kaldırarak yolu tekrar trafik akışına açtı.