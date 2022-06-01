https://tr.sputniknews.com/20220601/hatali-sollama-yaparak-savrulmasina-yol-acan-aractan-sikayetci-olmak-istedi-saldiriya-ugradi-1056874021.html

Hatalı sollama yaparak savrulmasına yol açan araçtan şikayetçi olmak istedi, saldırıya uğradı

Hatalı sollama yaparak savrulmasına yol açan araçtan şikayetçi olmak istedi, saldırıya uğradı

Bakırköy sahil yolunda bir otomobilin sollama yaptığı sırada çarpması sonucu ölümden dönen motosikletli, çılgına dönerek kendisine çarpan aracı takip etti... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T11:47+0300

2022-06-01T11:47+0300

2022-06-01T12:15+0300

türkiye

motosiklet

trafik

trafik kazası

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İstanbul'da, Bakırköy sahil yolunda ilerleyen motosikletli, şerit değiştiren sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu savruldu. Kazayı şans eseri hasar almadan atlatan motosikleti, kazadan sonra çılgına dönerek kendisine çarpan otomobili kovalamaya başladı. Yüksek sesle otomobil sürücüsünün sağa çekmesini söyleyerek kovalayan motosikletli, bir süre sonra aracı durdurmayı başardı. Otomobilin sürücüsü ile motosikletli arasında tartışma çıktı ve motosikletli tutanak tutmak istediğini söyledi. Bu sırada trafikteki diğer sürücüler ise motosikletliye küfür ederek olaya müdahil oldu.Motosiklet sürücüsü, olay yerinden uzaklaştırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220506/trafik-kazasi-sonrasi-cikan-tartismada-kendisini-uyaran-2-kisiyi-silahla-vurdu-1056129106.html

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motosiklet, trafik, trafik kazası