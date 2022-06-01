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https://tr.sputniknews.com/20220601/hatali-sollama-yaparak-savrulmasina-yol-acan-aractan-sikayetci-olmak-istedi-saldiriya-ugradi-1056874021.html
Hatalı sollama yaparak savrulmasına yol açan araçtan şikayetçi olmak istedi, saldırıya uğradı
Hatalı sollama yaparak savrulmasına yol açan araçtan şikayetçi olmak istedi, saldırıya uğradı
Bakırköy sahil yolunda bir otomobilin sollama yaptığı sırada çarpması sonucu ölümden dönen motosikletli, çılgına dönerek kendisine çarpan aracı takip etti... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T11:47+0300
2022-06-01T12:15+0300
türkiye
motosiklet
trafik
trafik kazası
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İstanbul'da, Bakırköy sahil yolunda ilerleyen motosikletli, şerit değiştiren sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu savruldu. Kazayı şans eseri hasar almadan atlatan motosikleti, kazadan sonra çılgına dönerek kendisine çarpan otomobili kovalamaya başladı. Yüksek sesle otomobil sürücüsünün sağa çekmesini söyleyerek kovalayan motosikletli, bir süre sonra aracı durdurmayı başardı. Otomobilin sürücüsü ile motosikletli arasında tartışma çıktı ve motosikletli tutanak tutmak istediğini söyledi. Bu sırada trafikteki diğer sürücüler ise motosikletliye küfür ederek olaya müdahil oldu.Motosiklet sürücüsü, olay yerinden uzaklaştırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220506/trafik-kazasi-sonrasi-cikan-tartismada-kendisini-uyaran-2-kisiyi-silahla-vurdu-1056129106.html
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motosiklet, trafik, trafik kazası

Hatalı sollama yaparak savrulmasına yol açan araçtan şikayetçi olmak istedi, saldırıya uğradı

11:47 01.06.2022 (güncellendi: 12:15 01.06.2022)
© AATrafik polisi
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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Bakırköy sahil yolunda bir otomobilin sollama yaptığı sırada çarpması sonucu ölümden dönen motosikletli, çılgına dönerek kendisine çarpan aracı takip etti. Sürücüye tepki gösteren motosikletli, diğer sürücülerin müdahalesi sonrasında olay yerinden ayrılırken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da, Bakırköy sahil yolunda ilerleyen motosikletli, şerit değiştiren sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu savruldu. Kazayı şans eseri hasar almadan atlatan motosikleti, kazadan sonra çılgına dönerek kendisine çarpan otomobili kovalamaya başladı.
Yüksek sesle otomobil sürücüsünün sağa çekmesini söyleyerek kovalayan motosikletli, bir süre sonra aracı durdurmayı başardı.
Otomobilin sürücüsü ile motosikletli arasında tartışma çıktı ve motosikletli tutanak tutmak istediğini söyledi.
Bu sırada trafikteki diğer sürücüler ise motosikletliye küfür ederek olaya müdahil oldu.
Motosiklet sürücüsü, olay yerinden uzaklaştırıldı.
Trafik kazası sonrası çıkan tartışmada kendisini uyaran 2 kişiyi silahla vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
TÜRKİYE
Trafik kazası sonrası çıkan tartışmada kendisini uyaran 2 kişiyi silahla vurdu
6 Mayıs, 01:12
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