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İstanbul'da takla atan otomobil otobüs durağına girdi: Yaralılar var
İstanbul'da takla atan otomobil otobüs durağına girdi: Yaralılar var
Kumburgaz'da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T17:00+0300
2022-06-01T17:00+0300
türkiye
trafik kazası
kumburgaz
istanbul
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İstanbul'da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
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60
trafik kazası, kumburgaz, istanbul

İstanbul'da takla atan otomobil otobüs durağına girdi: Yaralılar var

17:00 01.06.2022
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Kumburgaz'da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
İstanbul'da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
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