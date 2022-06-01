https://tr.sputniknews.com/20220601/istanbulda-takla-atan-otomobil-otobus-duragina-girdi-yaralilar-var-1056889473.html

İstanbul'da takla atan otomobil otobüs durağına girdi: Yaralılar var

İstanbul'da takla atan otomobil otobüs durağına girdi: Yaralılar var

Kumburgaz'da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T17:00+0300

2022-06-01T17:00+0300

2022-06-01T17:00+0300

türkiye

trafik kazası

kumburgaz

istanbul

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İstanbul'da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

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trafik kazası, kumburgaz, istanbul