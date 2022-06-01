https://tr.sputniknews.com/20220601/kilicdaroglundan-erdogana-10-soru-1056897705.html
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu 10 soruya yanıt vererek "Saat 23.00 te ben de sorularımı soracağım" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T23:17+0300
2022-06-01T23:17+0300
2022-06-01T23:21+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı RecEP Tayyip Erdoğan'ın sorularına yanıt vermesinin ardından Cumhurbaşkanı'na, 10 soru yöneltti."Bak Erdoğan, sorularına açık ve net yanıtlar verdim. Şimdi bakalım sendeki yüreğe" diyen Kılıçdaroğlu, "Cevaplamaya bir türlü cesaret edemediğin sorularımı aşağıya bırakıyorum. Bir damla cesaretin varsa sen de benim bu sorularıma yanıt ver" ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
23:17 01.06.2022 (güncellendi: 23:21 01.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu 10 soruya yanıt vererek "Saat 23.00 te ben de sorularımı soracağım" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Erdoğan'a "Cevaplamaya bir türlü cesaret edemediğin sorularımı aşağıya bırakıyorum. Bir damla cesaretin varsa sen de benim bu sorularıma yanıt ver" diyerek 10 soru yöneltti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı RecEP Tayyip Erdoğan'ın sorularına yanıt vermesinin ardından Cumhurbaşkanı'na, 10 soru yöneltti.
"Bak Erdoğan, sorularına açık ve net yanıtlar verdim. Şimdi bakalım sendeki yüreğe" diyen Kılıçdaroğlu, "Cevaplamaya bir türlü cesaret edemediğin sorularımı aşağıya bırakıyorum. Bir damla cesaretin varsa sen de benim bu sorularıma yanıt ver" ifadelerini kullandı.