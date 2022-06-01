Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220601/kilicdaroglundan-erdogana-10-soru-1056897705.html
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu 10 soruya yanıt vererek "Saat 23.00 te ben de sorularımı soracağım" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T23:17+0300
2022-06-01T23:21+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1056897705.jpg?1654114908
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı RecEP Tayyip Erdoğan'ın sorularına yanıt vermesinin ardından Cumhurbaşkanı'na, 10 soru yöneltti."Bak Erdoğan, sorularına açık ve net yanıtlar verdim. Şimdi bakalım sendeki yüreğe" diyen Kılıçdaroğlu, "Cevaplamaya bir türlü cesaret edemediğin sorularımı aşağıya bırakıyorum. Bir damla cesaretin varsa sen de benim bu sorularıma yanıt ver" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru

23:17 01.06.2022 (güncellendi: 23:21 01.06.2022)
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu 10 soruya yanıt vererek "Saat 23.00 te ben de sorularımı soracağım" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Erdoğan'a "Cevaplamaya bir türlü cesaret edemediğin sorularımı aşağıya bırakıyorum. Bir damla cesaretin varsa sen de benim bu sorularıma yanıt ver" diyerek 10 soru yöneltti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı RecEP Tayyip Erdoğan'ın sorularına yanıt vermesinin ardından Cumhurbaşkanı'na, 10 soru yöneltti.
"Bak Erdoğan, sorularına açık ve net yanıtlar verdim. Şimdi bakalım sendeki yüreğe" diyen Kılıçdaroğlu, "Cevaplamaya bir türlü cesaret edemediğin sorularımı aşağıya bırakıyorum. Bir damla cesaretin varsa sen de benim bu sorularıma yanıt ver" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала