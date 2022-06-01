https://tr.sputniknews.com/20220601/kultur-servisi-sezen-aksunun-actigi-telif-davasinda-beraat-etti-ozur-bekliyoruz-1056886789.html
Kültür Servisi, Sezen Aksu'nun açtığı telif davasında beraat etti: 'Özür bekliyoruz'
Kültür Servisi, Sezen Aksu'nun açtığı telif davasında beraat etti: 'Özür bekliyoruz'
Sezen Aksu’nun Kültür Servisi’ne açtığı telif davasının bugün görülen beşinci duruşmasında, Kültür Servisi beraat etti. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T16:05+0300
2022-06-01T16:05+0300
2022-06-01T16:16+0300
sezen aksu
yaşam
beraat
telif
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1044433616_12:0:1200:668_1920x0_80_0_0_b88bc808a0093ca6df9798bf5c8f60a4.jpg
Sezen Aksu'nun sahibi olduğu yapım şirketi SN Müzik'in, internet gazetesi Kültür Servisi'ne açtığı davanın beşinci duruşması bugün Çağlayan'da 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Son duruşmada savcının beraat istediği Kültür Servisi, bugün görülen davayla beraat etti.Kültür Servisi’nin Sezen Aksu ile ilgili bir habere Aksu’nun YouTube kanalında yayınlanmış olan bir video klibini 'embed' olarak eklemesi nedeniyle telif talebinde bulunan Aksu’nun avukatları, talepleri reddedilince dava yoluna gitmiş, ilk duruşmada Kültür Servisi bilirkişi raporu istemişti.'Hiç açılmaması gereken dava nihayet sona erdi'Kültür Servisi kurucusu gazeteci Aslı Uluşahin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Beraat ettik! Hiç açılmaması gereken dava nihayet sona erdi. Şimdi Sezen Aksu'dan aleni özür bekliyoruz! Bu dava onun adına açıldı, bir yıl boyunca da arkasında durdu. Bir kültür gazetesini 'sanatçının manevi ve mali haklarına tecavüz'le suçlayıp sonra kenara çekilemezsiniz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/rtuk-baskani-sahinden-rtuk-uyesi-tasciya-sezen-aksu-yaniti-talimat-verilmedi-1053992418.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1044433616_223:0:1114:668_1920x0_80_0_0_be65548ac4d0d2fc9bf73775b7f6f0a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sezen aksu, beraat, telif
Kültür Servisi, Sezen Aksu'nun açtığı telif davasında beraat etti: 'Özür bekliyoruz'
16:05 01.06.2022 (güncellendi: 16:16 01.06.2022) Abone ol
Sezen Aksu’nun Kültür Servisi’ne açtığı telif davasının bugün görülen beşinci duruşmasında, Kültür Servisi beraat etti.
Sezen Aksu'nun sahibi olduğu yapım şirketi SN Müzik'in, internet gazetesi Kültür Servisi'ne açtığı davanın beşinci duruşması bugün Çağlayan'da 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Son duruşmada savcının beraat istediği Kültür Servisi, bugün görülen davayla beraat etti.
Kültür Servisi’nin Sezen Aksu ile ilgili bir habere Aksu’nun YouTube kanalında yayınlanmış olan bir video klibini 'embed' olarak eklemesi nedeniyle telif talebinde bulunan Aksu’nun avukatları, talepleri reddedilince dava yoluna gitmiş, ilk duruşmada Kültür Servisi bilirkişi raporu istemişti.
'Hiç açılmaması gereken dava nihayet sona erdi'
Kültür Servisi kurucusu gazeteci Aslı Uluşahin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Beraat ettik! Hiç açılmaması gereken dava nihayet sona erdi. Şimdi Sezen Aksu'dan aleni özür bekliyoruz! Bu dava onun adına açıldı, bir yıl boyunca da arkasında durdu. Bir kültür gazetesini 'sanatçının manevi ve mali haklarına tecavüz'le suçlayıp sonra kenara çekilemezsiniz" ifadelerini kullandı.