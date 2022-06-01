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Kültür Servisi, Sezen Aksu'nun açtığı telif davasında beraat etti: 'Özür bekliyoruz'
Kültür Servisi, Sezen Aksu'nun açtığı telif davasında beraat etti: 'Özür bekliyoruz'
Sezen Aksu’nun Kültür Servisi’ne açtığı telif davasının bugün görülen beşinci duruşmasında, Kültür Servisi beraat etti. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T16:05+0300
2022-06-01T16:16+0300
sezen aksu
yaşam
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Sezen Aksu'nun sahibi olduğu yapım şirketi SN Müzik'in, internet gazetesi Kültür Servisi'ne açtığı davanın beşinci duruşması bugün Çağlayan'da 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Son duruşmada savcının beraat istediği Kültür Servisi, bugün görülen davayla beraat etti.Kültür Servisi’nin Sezen Aksu ile ilgili bir habere Aksu’nun YouTube kanalında yayınlanmış olan bir video klibini 'embed' olarak eklemesi nedeniyle telif talebinde bulunan Aksu’nun avukatları, talepleri reddedilince dava yoluna gitmiş, ilk duruşmada Kültür Servisi bilirkişi raporu istemişti.'Hiç açılmaması gereken dava nihayet sona erdi'Kültür Servisi kurucusu gazeteci Aslı Uluşahin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Beraat ettik! Hiç açılmaması gereken dava nihayet sona erdi. Şimdi Sezen Aksu'dan aleni özür bekliyoruz! Bu dava onun adına açıldı, bir yıl boyunca da arkasında durdu. Bir kültür gazetesini 'sanatçının manevi ve mali haklarına tecavüz'le suçlayıp sonra kenara çekilemezsiniz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/rtuk-baskani-sahinden-rtuk-uyesi-tasciya-sezen-aksu-yaniti-talimat-verilmedi-1053992418.html
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sezen aksu, beraat, telif

Kültür Servisi, Sezen Aksu'nun açtığı telif davasında beraat etti: 'Özür bekliyoruz'

16:05 01.06.2022 (güncellendi: 16:16 01.06.2022)
© AASezen Aksu
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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Sezen Aksu’nun Kültür Servisi’ne açtığı telif davasının bugün görülen beşinci duruşmasında, Kültür Servisi beraat etti.
Sezen Aksu'nun sahibi olduğu yapım şirketi SN Müzik'in, internet gazetesi Kültür Servisi'ne açtığı davanın beşinci duruşması bugün Çağlayan'da 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Son duruşmada savcının beraat istediği Kültür Servisi, bugün görülen davayla beraat etti.
Kültür Servisi’nin Sezen Aksu ile ilgili bir habere Aksu’nun YouTube kanalında yayınlanmış olan bir video klibini 'embed' olarak eklemesi nedeniyle telif talebinde bulunan Aksu’nun avukatları, talepleri reddedilince dava yoluna gitmiş, ilk duruşmada Kültür Servisi bilirkişi raporu istemişti.

'Hiç açılmaması gereken dava nihayet sona erdi'

Kültür Servisi kurucusu gazeteci Aslı Uluşahin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Beraat ettik! Hiç açılmaması gereken dava nihayet sona erdi. Şimdi Sezen Aksu'dan aleni özür bekliyoruz! Bu dava onun adına açıldı, bir yıl boyunca da arkasında durdu. Bir kültür gazetesini 'sanatçının manevi ve mali haklarına tecavüz'le suçlayıp sonra kenara çekilemezsiniz" ifadelerini kullandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
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