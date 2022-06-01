Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220601/pentagon-ukraynaya-cok-namlulu-roketatarlar-helikopterler-ve-fuzeler-gonderilecek-1056895957.html
Pentagon: Ukrayna’ya çok namlulu roketatarlar, helikopterler ve füzeler gönderilecek
Pentagon: Ukrayna’ya çok namlulu roketatarlar, helikopterler ve füzeler gönderilecek
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Todd Brissil, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketinin çok namlulu roketatarlar, radarlar, taktik araçlar ve mühimmat içerdiğini... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T21:32+0300
2022-06-01T21:34+0300
ukrayna krizi
pentagon
ukrayna krizi
ukrayna
roketatar
çok namlulu roketatar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050292327_0:38:1200:713_1920x0_80_0_0_aaea00dba226940673ca0a6cb84f59ad.jpg
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Todd Brissil, Ukrayna’ya çok namlulu roketatarlar, helikopterler ve füzeler gönderileceğini açıkladı.Brissil’in basın açıklamasına göre, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi, diğer şeylerin yanı sıra, 'son derece hareketli topçu roket sistemlerini' ve mühimmatını, 5 adet anti-topçu radarlarını, 2 adet hava gözetleme radar istasyonunu, bin adet Javelin füzesi ve 50 fırlatma aracı, 6 bin tanksavar silah içeriyor.Yeni paketin içinde ayrıca 15 bin adet 155 mm top mermisi, 4 adet Mi-17 helikopteri, 15 taktik araç, yedek parçalar ve cihazlar yer alıyor.Ukrayna’ya sağlanacak yardımın toplam maliyeti 700 milyon dolar olarak değerlendiriliyor.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050292327_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_f2b5c76d2d6426175cf2574907d9b520.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pentagon, ukrayna krizi, ukrayna, roketatar, çok namlulu roketatar

Pentagon: Ukrayna’ya çok namlulu roketatarlar, helikopterler ve füzeler gönderilecek

21:32 01.06.2022 (güncellendi: 21:34 01.06.2022)
© REUTERS / Alexander DragoABD Savunma Bakanlığı - Pentagon
ABD Savunma Bakanlığı - Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© REUTERS / Alexander Drago
Abone olTelegram
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Todd Brissil, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketinin çok namlulu roketatarlar, radarlar, taktik araçlar ve mühimmat içerdiğini belirtti.
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Todd Brissil, Ukrayna’ya çok namlulu roketatarlar, helikopterler ve füzeler gönderileceğini açıkladı.
Brissil’in basın açıklamasına göre, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi, diğer şeylerin yanı sıra, 'son derece hareketli topçu roket sistemlerini' ve mühimmatını, 5 adet anti-topçu radarlarını, 2 adet hava gözetleme radar istasyonunu, bin adet Javelin füzesi ve 50 fırlatma aracı, 6 bin tanksavar silah içeriyor.
Yeni paketin içinde ayrıca 15 bin adet 155 mm top mermisi, 4 adet Mi-17 helikopteri, 15 taktik araç, yedek parçalar ve cihazlar yer alıyor.
Ukrayna’ya sağlanacak yardımın toplam maliyeti 700 milyon dolar olarak değerlendiriliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала