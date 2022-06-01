https://tr.sputniknews.com/20220601/pentagon-ukraynaya-cok-namlulu-roketatarlar-helikopterler-ve-fuzeler-gonderilecek-1056895957.html

Pentagon: Ukrayna’ya çok namlulu roketatarlar, helikopterler ve füzeler gönderilecek

Pentagon: Ukrayna’ya çok namlulu roketatarlar, helikopterler ve füzeler gönderilecek

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Todd Brissil, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketinin çok namlulu roketatarlar, radarlar, taktik araçlar ve mühimmat içerdiğini... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T21:32+0300

2022-06-01T21:32+0300

2022-06-01T21:34+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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roketatar

çok namlulu roketatar

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ABD Savunma Bakan Yardımcısı Todd Brissil, Ukrayna’ya çok namlulu roketatarlar, helikopterler ve füzeler gönderileceğini açıkladı.Brissil’in basın açıklamasına göre, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi, diğer şeylerin yanı sıra, 'son derece hareketli topçu roket sistemlerini' ve mühimmatını, 5 adet anti-topçu radarlarını, 2 adet hava gözetleme radar istasyonunu, bin adet Javelin füzesi ve 50 fırlatma aracı, 6 bin tanksavar silah içeriyor.Yeni paketin içinde ayrıca 15 bin adet 155 mm top mermisi, 4 adet Mi-17 helikopteri, 15 taktik araç, yedek parçalar ve cihazlar yer alıyor.Ukrayna’ya sağlanacak yardımın toplam maliyeti 700 milyon dolar olarak değerlendiriliyor.

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