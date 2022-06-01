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TÜİK 50 anketör alacak
TÜİK 50 anketör alacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 50 anketör alımı yapacak. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T09:37+0300
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türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
personel
anket
kamu
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TÜİK'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, kurum, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda, Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 50 sözleşmeli personel (anketör) istihdam edecek.Adayların Strateji ve Bütçe Başkanlığı "https://kamuilan.sbb.gov.tr/" ve TÜİK "www.tuik.gov.tr" internet sitelerinde bulunan sınav ilanını incelemeleri ve şartları sağlayanların başvurularını TÜİK Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapmaları gerekiyor.İlana göre, bugün başlayan sınav başvuruları 10 Haziran saat 18.00'e kadar devam edecek.
https://tr.sputniknews.com/20220527/tubitak-612-personel-alacak-1056737108.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), personel, anket, kamu

TÜİK 50 anketör alacak

09:37 01.06.2022
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 50 anketör alımı yapacak.
TÜİK'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda, Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 50 sözleşmeli personel (anketör) istihdam edecek.
Adayların Strateji ve Bütçe Başkanlığı "https://kamuilan.sbb.gov.tr/" ve TÜİK "www.tuik.gov.tr" internet sitelerinde bulunan sınav ilanını incelemeleri ve şartları sağlayanların başvurularını TÜİK Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapmaları gerekiyor.
İlana göre, bugün başlayan sınav başvuruları 10 Haziran saat 18.00'e kadar devam edecek.
TÜBİTAK - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
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TÜBİTAK 612 personel alacak
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