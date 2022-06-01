https://tr.sputniknews.com/20220601/turkiye-bankalar-birligi-baskanligina-alpaslan-cakar-secildi-1056870159.html
Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı'na Alpaslan Çakar seçildi
Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı'na Alpaslan Çakar seçildi
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Alpaslan Çakar seçildi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T07:51+0300
2022-06-01T07:51+0300
2022-06-01T07:52+0300
türkiye
türkiye bankalar birliği (tbb)
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TBB'den yapılan açıklamada, TBB'nin bugün yapılan yönetim kurulu görüşmesinde, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili seçimlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, "TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar (Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği'ne Abdi Serdar Üstünsalih'in (Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürü) seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.
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türkiye bankalar birliği (tbb)
Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı'na Alpaslan Çakar seçildi
07:51 01.06.2022 (güncellendi: 07:52 01.06.2022) Abone ol
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Alpaslan Çakar seçildi.
TBB'den yapılan açıklamada, TBB'nin bugün yapılan yönetim kurulu görüşmesinde, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili seçimlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar (Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği'ne Abdi Serdar Üstünsalih'in (Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürü) seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.