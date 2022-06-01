https://tr.sputniknews.com/20220601/turkiye-bankalar-birligi-baskanligina-alpaslan-cakar-secildi-1056870159.html

Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı'na Alpaslan Çakar seçildi

Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı'na Alpaslan Çakar seçildi

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Alpaslan Çakar seçildi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T07:51+0300

2022-06-01T07:51+0300

2022-06-01T07:52+0300

türkiye

türkiye bankalar birliği (tbb)

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TBB'den yapılan açıklamada, TBB'nin bugün yapılan yönetim kurulu görüşmesinde, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili seçimlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, "TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar (Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği'ne Abdi Serdar Üstünsalih'in (Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürü) seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

türkiye

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türkiye bankalar birliği (tbb)