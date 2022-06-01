https://tr.sputniknews.com/20220601/uak-suhoy-ve-mig-tek-sirkette-birlesti-1056889930.html

UAK, Suhoy ve MiG tek şirkette birleşti

UAK, Suhoy ve MiG tek şirkette birleşti

Rusya’nın önde gelen havacılık şirketleri Birleşik Uçak Şirketi (UAK), Suhoy ve MİG’in tek çatı altında birleştirildiği belirtildi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T17:16+0300

2022-06-01T17:16+0300

2022-06-01T17:16+0300

savunma

rusya birleşik uçak şirketi (uak)

rusya

suhoy

mig

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UAK’ın basın servisinden yapılan açıklamada, "Suhoy ve MiG şirketleri, Rostec bünyesindeki Birleşik Uçak Şirketi ile birleşti. İlgili anlaşma 1 Haziran tarihli Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinde yayınlandı” denildi.Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, yeniden yapılanmanın üç seviyeli yönetim yapısından iki seviyeli yapıya geçişi içeren UAK’nin kurumsal dönüşümünün önemli aşamalarından birini tamamladığını belirterek, "Bununla birlikte dünya çapında tanınmış ve güçlü Suhoy ve MiG markaları üretilen uçaklarda kullanılmaya devam edecek ve tasarım okullarının gelişimi sürdürülecek” dedi.Çemezov, UAK'nin havacılık programlarını uygulayan ve ileriye dönük makineler geliştiren üretim ve tasarım bürolarını doğrudan yöneteceğini de sözlerine ekledi.Kasım 2021’de UAK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan birleşme kararı, Ocak 2022'de üç şirketin hissedarları tarafından desteklenmişti.

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rusya birleşik uçak şirketi (uak), rusya, suhoy, mig