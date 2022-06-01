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UAK, Suhoy ve MiG tek şirkette birleşti
UAK, Suhoy ve MiG tek şirkette birleşti
Rusya’nın önde gelen havacılık şirketleri Birleşik Uçak Şirketi (UAK), Suhoy ve MİG’in tek çatı altında birleştirildiği belirtildi. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T17:16+0300
2022-06-01T17:16+0300
savunma
rusya birleşik uçak şirketi (uak)
rusya
suhoy
mig
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UAK’ın basın servisinden yapılan açıklamada, "Suhoy ve MiG şirketleri, Rostec bünyesindeki Birleşik Uçak Şirketi ile birleşti. İlgili anlaşma 1 Haziran tarihli Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinde yayınlandı” denildi.Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, yeniden yapılanmanın üç seviyeli yönetim yapısından iki seviyeli yapıya geçişi içeren UAK’nin kurumsal dönüşümünün önemli aşamalarından birini tamamladığını belirterek, "Bununla birlikte dünya çapında tanınmış ve güçlü Suhoy ve MiG markaları üretilen uçaklarda kullanılmaya devam edecek ve tasarım okullarının gelişimi sürdürülecek” dedi.Çemezov, UAK'nin havacılık programlarını uygulayan ve ileriye dönük makineler geliştiren üretim ve tasarım bürolarını doğrudan yöneteceğini de sözlerine ekledi.Kasım 2021’de UAK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan birleşme kararı, Ocak 2022'de üç şirketin hissedarları tarafından desteklenmişti.
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rusya birleşik uçak şirketi (uak), rusya, suhoy, mig

UAK, Suhoy ve MiG tek şirkette birleşti

17:16 01.06.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girUçak-Simferopol Uluslararası Havalimanı, Kırım, Rusya
Uçak-Simferopol Uluslararası Havalimanı, Kırım, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© Sputnik
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Rusya’nın önde gelen havacılık şirketleri Birleşik Uçak Şirketi (UAK), Suhoy ve MİG’in tek çatı altında birleştirildiği belirtildi.
UAK’ın basın servisinden yapılan açıklamada, "Suhoy ve MiG şirketleri, Rostec bünyesindeki Birleşik Uçak Şirketi ile birleşti. İlgili anlaşma 1 Haziran tarihli Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinde yayınlandı” denildi.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, yeniden yapılanmanın üç seviyeli yönetim yapısından iki seviyeli yapıya geçişi içeren UAK’nin kurumsal dönüşümünün önemli aşamalarından birini tamamladığını belirterek, "Bununla birlikte dünya çapında tanınmış ve güçlü Suhoy ve MiG markaları üretilen uçaklarda kullanılmaya devam edecek ve tasarım okullarının gelişimi sürdürülecek” dedi.
Çemezov, UAK'nin havacılık programlarını uygulayan ve ileriye dönük makineler geliştiren üretim ve tasarım bürolarını doğrudan yöneteceğini de sözlerine ekledi.
Kasım 2021’de UAK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan birleşme kararı, Ocak 2022'de üç şirketin hissedarları tarafından desteklenmişti.
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