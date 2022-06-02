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40 derece sıcağa rağmen köpeği bagajda taşıdı
40 derece sıcağa rağmen köpeği bagajda taşıdı
Adana’da bir sürücü, sıcaklığın 40 derece olmasına rağmen köpeğini bagajda taşıdı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T12:40+0300
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köpek
hayvan
hayvan hakları
adana
aşırı sıcaklar
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Adana'da, D-400 karayolu Ceyhan istikametinde seyreden bir sürücü, otomobilin bagajına köpeği bağlayarak yolculuk yaptı.Sürücü köpeğin hava alması için bagajın kapağını hafif açık bırakmıştı ancak köpeğin hava alamadığı görüldü. Köpeğin bagajın içinde sürekli kafasını dışarı çıkardığı görüldü. Öte yandan sürücü, bagaj kapağı açık olmasına rağmen süratini de düşürmedi.
https://tr.sputniknews.com/20220508/kamyon-surucusu-aracin-arkasina-kopek-baglayip-surukledi-1056185624.html
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köpek, hayvan, hayvan hakları, adana, aşırı sıcaklar

40 derece sıcağa rağmen köpeği bagajda taşıdı

12:40 02.06.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA40 derece sıcakta köpeği bagajda taşıdı
40 derece sıcakta köpeği bagajda taşıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
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Adana’da bir sürücü, sıcaklığın 40 derece olmasına rağmen köpeğini bagajda taşıdı.
Adana'da, D-400 karayolu Ceyhan istikametinde seyreden bir sürücü, otomobilin bagajına köpeği bağlayarak yolculuk yaptı.
Sürücü köpeğin hava alması için bagajın kapağını hafif açık bırakmıştı ancak köpeğin hava alamadığı görüldü. Köpeğin bagajın içinde sürekli kafasını dışarı çıkardığı görüldü.
Öte yandan sürücü, bagaj kapağı açık olmasına rağmen süratini de düşürmedi.
Kamyon sürücüsü aracın arkasına köpek bağlayıp sürükledi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
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