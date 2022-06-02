https://tr.sputniknews.com/20220602/40-derece-sicaga-ragmen-kopegi-bagajda-tasidi-1056911391.html

40 derece sıcağa rağmen köpeği bagajda taşıdı

40 derece sıcağa rağmen köpeği bagajda taşıdı

Adana’da bir sürücü, sıcaklığın 40 derece olmasına rağmen köpeğini bagajda taşıdı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T12:40+0300

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türkiye

köpek

hayvan

hayvan hakları

adana

aşırı sıcaklar

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Adana'da, D-400 karayolu Ceyhan istikametinde seyreden bir sürücü, otomobilin bagajına köpeği bağlayarak yolculuk yaptı.Sürücü köpeğin hava alması için bagajın kapağını hafif açık bırakmıştı ancak köpeğin hava alamadığı görüldü. Köpeğin bagajın içinde sürekli kafasını dışarı çıkardığı görüldü. Öte yandan sürücü, bagaj kapağı açık olmasına rağmen süratini de düşürmedi.

https://tr.sputniknews.com/20220508/kamyon-surucusu-aracin-arkasina-kopek-baglayip-surukledi-1056185624.html

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köpek, hayvan, hayvan hakları, adana, aşırı sıcaklar