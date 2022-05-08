https://tr.sputniknews.com/20220508/kamyon-surucusu-aracin-arkasina-kopek-baglayip-surukledi-1056185624.html

Kamyon sürücüsü aracın arkasına köpek bağlayıp sürükledi

Kamyon sürücüsü aracın arkasına köpek bağlayıp sürükledi

Antalya’da bir sürücü kamyonun arkasına bağladığı köpeği aracın arkasında sürükledi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T12:51+0300

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türkiye

türkiye

köpek

kamyon

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Antalya'da akşam saatlerine kamyonetin arkasına bağlanan köpek zorla götürülmeye çalışıldı.Yorgun ve bitkin düşerek gitmek istemeyen köpeğin bir süre sonra süründüğü de görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Polis ekipleri ise plakası tespit edilen sürücüyü yakalamak içim çalışma başlattı.

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türkiye, köpek, kamyon