https://tr.sputniknews.com/20220508/kamyon-surucusu-aracin-arkasina-kopek-baglayip-surukledi-1056185624.html
Kamyon sürücüsü aracın arkasına köpek bağlayıp sürükledi
Kamyon sürücüsü aracın arkasına köpek bağlayıp sürükledi
Antalya’da bir sürücü kamyonun arkasına bağladığı köpeği aracın arkasında sürükledi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T12:51+0300
2022-05-08T12:51+0300
2022-05-08T12:51+0300
türkiye
türkiye
köpek
kamyon
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Antalya'da akşam saatlerine kamyonetin arkasına bağlanan köpek zorla götürülmeye çalışıldı.Yorgun ve bitkin düşerek gitmek istemeyen köpeğin bir süre sonra süründüğü de görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Polis ekipleri ise plakası tespit edilen sürücüyü yakalamak içim çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220327/kontrolden-cikan-tir-metrelerce-suruklendi-yuzlerce-cocuk-bezi-ve-deterjan-yola-savruldu-1055083358.html
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türkiye, köpek, kamyon
Kamyon sürücüsü aracın arkasına köpek bağlayıp sürükledi
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Antalya’da bir sürücü kamyonun arkasına bağladığı köpeği aracın arkasında sürükledi.
Antalya'da akşam saatlerine kamyonetin arkasına bağlanan köpek zorla götürülmeye çalışıldı.
Yorgun ve bitkin düşerek gitmek istemeyen köpeğin bir süre sonra süründüğü de görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
Polis ekipleri ise plakası tespit edilen sürücüyü yakalamak içim çalışma başlattı.