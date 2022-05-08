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Kamyon sürücüsü aracın arkasına köpek bağlayıp sürükledi
Kamyon sürücüsü aracın arkasına köpek bağlayıp sürükledi
Antalya’da bir sürücü kamyonun arkasına bağladığı köpeği aracın arkasında sürükledi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
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Antalya'da akşam saatlerine kamyonetin arkasına bağlanan köpek zorla götürülmeye çalışıldı.Yorgun ve bitkin düşerek gitmek istemeyen köpeğin bir süre sonra süründüğü de görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Polis ekipleri ise plakası tespit edilen sürücüyü yakalamak içim çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220327/kontrolden-cikan-tir-metrelerce-suruklendi-yuzlerce-cocuk-bezi-ve-deterjan-yola-savruldu-1055083358.html
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türkiye, köpek, kamyon

Kamyon sürücüsü aracın arkasına köpek bağlayıp sürükledi

12:51 08.05.2022
© İHAKamyon sürücüsü aracın arkasına köpek bağlayıp sürükledi
Kamyon sürücüsü aracın arkasına köpek bağlayıp sürükledi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© İHA
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Antalya’da bir sürücü kamyonun arkasına bağladığı köpeği aracın arkasında sürükledi.
Antalya'da akşam saatlerine kamyonetin arkasına bağlanan köpek zorla götürülmeye çalışıldı.
Yorgun ve bitkin düşerek gitmek istemeyen köpeğin bir süre sonra süründüğü de görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
Polis ekipleri ise plakası tespit edilen sürücüyü yakalamak içim çalışma başlattı.
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