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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220602/abdden-zaharova-da-dahil-ust-duzey-rus-yetkililere-ve-sirketlere-yaptirim-1056923910.html
ABD'den Zaharova da dahil üst düzey Rus yetkililere ve şirketlere yaptırım
ABD'den Zaharova da dahil üst düzey Rus yetkililere ve şirketlere yaptırım
ABD yönetimi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Başbakan Yardımcısı Dmitriy Grigorenko ve Ekonomi Bakanı Maksim Reşetnikov da dahil 17 Rusya... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T18:54+0300
2022-06-02T18:54+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
yaptırım
abd
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Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinden yayınlanan yaptırım kararında, "Dışişleri Bakanlığı, Putin'e yakın ek Rus oligarkları ve elitleri hedef alıyor. Bu, Rus yetkililerin yakın çalışma arkadaşı God Nisanov'u, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'yı, Rusya'nın en zengin milyarderlerinden Aleksey Mordaşov, onun aile üyelerini ve lider çelik üreticisi (Severstal) de dahil şirketlerini kapsıyor" dendi.Yaptırım listesine yeni dahil edilen isimler arasında İnşaat Bakanı İrek Fayzullin, Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev öne çıkan diğer kişiler oldu.Washington'un yaptırım listesine giren şirketler arasında Severstal, Algoritm, Nord Gold, Severgroup, Imperial Yachts, Argument yer aldı.Listedeki şirketlerin, ABD yapımı teçhizat ve teknolojilere erişim sağlamayacağı kaydedildi
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mariya zaharova, yaptırım, abd

ABD'den Zaharova da dahil üst düzey Rus yetkililere ve şirketlere yaptırım

18:54 02.06.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© Sputnik
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ABD yönetimi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Başbakan Yardımcısı Dmitriy Grigorenko ve Ekonomi Bakanı Maksim Reşetnikov da dahil 17 Rusya vatandaşı ile 15 Rus şirketini yaptırım listesine ekledi.
Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinden yayınlanan yaptırım kararında, "Dışişleri Bakanlığı, Putin'e yakın ek Rus oligarkları ve elitleri hedef alıyor. Bu, Rus yetkililerin yakın çalışma arkadaşı God Nisanov'u, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'yı, Rusya'nın en zengin milyarderlerinden Aleksey Mordaşov, onun aile üyelerini ve lider çelik üreticisi (Severstal) de dahil şirketlerini kapsıyor" dendi.

Yaptırım listesine yeni dahil edilen isimler arasında İnşaat Bakanı İrek Fayzullin, Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev öne çıkan diğer kişiler oldu.

Washington'un yaptırım listesine giren şirketler arasında Severstal, Algoritm, Nord Gold, Severgroup, Imperial Yachts, Argument yer aldı.

Listedeki şirketlerin, ABD yapımı teçhizat ve teknolojilere erişim sağlamayacağı kaydedildi
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