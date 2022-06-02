ABD'den Zaharova da dahil üst düzey Rus yetkililere ve şirketlere yaptırım

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinden yayınlanan yaptırım kararında, "Dışişleri Bakanlığı, Putin'e yakın ek Rus oligarkları ve elitleri hedef alıyor. Bu, Rus yetkililerin yakın çalışma arkadaşı God Nisanov'u, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'yı, Rusya'nın en zengin milyarderlerinden Aleksey Mordaşov, onun aile üyelerini ve lider çelik üreticisi (Severstal) de dahil şirketlerini kapsıyor" dendi.



Yaptırım listesine yeni dahil edilen isimler arasında İnşaat Bakanı İrek Fayzullin, Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev öne çıkan diğer kişiler oldu.



Washington'un yaptırım listesine giren şirketler arasında Severstal, Algoritm, Nord Gold, Severgroup, Imperial Yachts, Argument yer aldı.



Listedeki şirketlerin, ABD yapımı teçhizat ve teknolojilere erişim sağlamayacağı kaydedildi