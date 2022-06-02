https://tr.sputniknews.com/20220602/adalet-bakan-yardimciligina-akin-gurlek-atandi-1056904172.html

Adalet Bakan Yardımcılığı'na Akın Gürlek atandı

Adalet Bakan Yardımcılığı'na Akın Gürlek atandı

Adalet Bakan Yardımcılığına, Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T07:15+0300

2022-06-02T07:15+0300

2022-06-02T07:15+0300

türkiye

akın gürlek

adalet bakanlığı

hsk

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.Buna göre Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş ise Danıştay üyeliğine seçildi.HSK Genel Kurulu'nda boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için yapılan seçime ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay üyeliğine seçildi.Gürlek, Sözcü gazetesi yazarlarını "örgüte yardım" suçundan mahkûm eden mahkemenin başkanıydı. HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a örgüt propagandası suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası veren Gürlek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı. Gazeteci Can Dündar'ı kaçak ilan ederek gayrimenkullerine el koyma kararı verdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı 2,5 yıl hapisle cezalandıran isim oldu.Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin verdiği hak ihlali kararını yok sayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanlığınu da Akın Gürlek yapmıştı. Gürlek daha sonra birinci sınıf hakimliğe terfi ettirilmişti.

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akın gürlek, adalet bakanlığı, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)