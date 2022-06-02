Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220602/bekir-agirdir-konda-genel-mudurlugunden-ayrildi-1056904957.html
Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürlüğü’nden ayrıldı
Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürlüğü’nden ayrıldı
Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürlüğü görevini bıraktı. Ağırdır’ın yerine, KONDA’nın kurucusu Tarhan Erdem’in oğlu Aydın Erdem getirildi. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T08:40+0300
2022-06-02T08:41+0300
türkiye
bekir ağırdır
konda
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104153/44/1041534476_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_8bea21b0e5b45a87add0731f38db59e6.jpg
Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı. KONDA’nın abonelerin gönderdiği raporun sonunda Ağırdır, “KONDA’nın dönüşerek gelişimi sürecinde mayıs ayından itibaren genel müdürlük görevini Aydın Erdem üstlendi” notunu paylaştı.Bekir Ağırdır’ın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak KONDA’da yer almaya devam edeceği öğrenildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104153/44/1041534476_310:0:2443:1600_1920x0_80_0_0_8d0fcd93cceeb22c067b1439076e6d71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bekir ağırdır, konda

Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürlüğü’nden ayrıldı

08:40 02.06.2022 (güncellendi: 08:41 02.06.2022)
© DHABekir Ağırdır
Bekir Ağırdır - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürlüğü görevini bıraktı. Ağırdır’ın yerine, KONDA’nın kurucusu Tarhan Erdem’in oğlu Aydın Erdem getirildi.
Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı. KONDA’nın abonelerin gönderdiği raporun sonunda Ağırdır, “KONDA’nın dönüşerek gelişimi sürecinde mayıs ayından itibaren genel müdürlük görevini Aydın Erdem üstlendi” notunu paylaştı.
Bekir Ağırdır’ın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak KONDA’da yer almaya devam edeceği öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала