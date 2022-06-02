https://tr.sputniknews.com/20220602/bekir-agirdir-konda-genel-mudurlugunden-ayrildi-1056904957.html
Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürlüğü’nden ayrıldı
Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürlüğü’nden ayrıldı
Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürlüğü görevini bıraktı. Ağırdır’ın yerine, KONDA’nın kurucusu Tarhan Erdem’in oğlu Aydın Erdem getirildi. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T08:40+0300
2022-06-02T08:40+0300
2022-06-02T08:41+0300
türkiye
bekir ağırdır
konda
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Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı. KONDA’nın abonelerin gönderdiği raporun sonunda Ağırdır, “KONDA’nın dönüşerek gelişimi sürecinde mayıs ayından itibaren genel müdürlük görevini Aydın Erdem üstlendi” notunu paylaştı.Bekir Ağırdır’ın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak KONDA’da yer almaya devam edeceği öğrenildi.
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bekir ağırdır, konda
Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürlüğü’nden ayrıldı
08:40 02.06.2022 (güncellendi: 08:41 02.06.2022) Abone ol
Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürlüğü görevini bıraktı. Ağırdır’ın yerine, KONDA’nın kurucusu Tarhan Erdem’in oğlu Aydın Erdem getirildi.
Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı. KONDA’nın abonelerin gönderdiği raporun sonunda Ağırdır, “KONDA’nın dönüşerek gelişimi sürecinde mayıs ayından itibaren genel müdürlük görevini Aydın Erdem üstlendi” notunu paylaştı.
Bekir Ağırdır’ın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak KONDA’da yer almaya devam edeceği öğrenildi.